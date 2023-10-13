Мурашки по шкірі: Артем Пивоваров зняв проникливий кліп на вірш "Ти знаєш, що ти людина"
Джерело:Артем Пивоваров
Співак Артем Пивоваров знову підкорив серця українців. Артист зняв неймовірний кліп на вірш українського поета Василя Симоненка "Ти знаєш, що ти людина". Пісня викликала фурор серед шанувальників.
Нова композиція вийшла у межах проєкту "Твої вірші, мої ноти". У цьому альбомі Пивоваров зібрав усі пісні на вірші українських поетів.
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Артем Пивоваров зняв кліп на вірш "Ти знаєш, що ти людина"
В описі до кліпу співак наголосив, що Василь Симоненко – видатний український поет, поборник правди та патріот, який створив багато прекрасних творів.
За словами Пивоварова, вірш "Ти знаєш, що ти людина" спонукає до роздумів про цінність життя.
Ця робота є нагадуванням про те, що наше перебування на цій землі нетривале, тому треба жити тут і зараз. Не боятися почуттів та випробувань, пробувати щось нове, не відкладаючи нічого на потім,
– висловився Пивоваров.
Кліп знімали під час благодійного концертного туру артиста в Португалії та Австрії.
Пивоваров випустив кліп на вірш "Ти знаєш, що ти людина": відео
Реакція мережі
Шанувальники Артема Пивоварова фанатіють від його нової пісні. Вони зізнаються, що кліп дуже проникливий та пробирає до мурах:
- "Це неперевершено, потужно та проникливо! Ми непереможні!"
- "Ось з кого потрібно брати приклад, це неймовірне виконання цієї пісні "Ти знаєш що ти людина". Дякую, Артеме, за такі чарівні гарні українські пісні".
- "Глибокі слова цієї пісні змушують задуматись, що жити треба тут і зараз. Дуже потужно, мелодійно, ніжно і влучно. В саме серце".
- "Від кожного моменту подих захоплює. Це щось про свободу, усвідомлення та наповнення людських цінностей".
- "Неймовірна робота. Пісня пронизує до мурах з першої ноти і викликає купу емоцій. Відеоробота теж на висоті".
- "Мурахи по тілу… Чарівний голос, який торкається душі. Дякую, що розвиваєш українську культуру!"
- "Артем робить велику справу у поширенні нашої поезії. "Твої вірші, мої ноти" – гідний рівень. Заохочує до вивчення чи повторення віршів".
- "Неймовірне звучання українських віршів!"