Новая композиция вышла в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты". В этом альбоме Пивоваров собрал все песни на стихи украинских поэтов.
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Артем Пивоваров снял клип на стихотворение "Ти знаеш, що ти людина"
В описании в клип певец подчеркнул, что Василий Симоненко – выдающийся украинский поэт, поборник правды и патриот, создавший много прекрасных произведений.
По словам Пивоварова, стихотворение "Ти знаєш, що ти людина" побуждает к размышлению о ценности жизни
Эта работа является напоминанием о том, что наше пребывание на этой земле непродолжительно, поэтому нужно жить здесь и сейчас. Не бояться чувств и испытаний, пробовать что-нибудь новое, не откладывая ничего на потом,
– высказался Пивоваров.
Клип снимался во время благотворительного концертного тура артиста в Португалии и Австрии.
Пивоваров выпустил клип на стихотворение "Ти знаєш, що ти людина": видео
Реакция сети
Поклонники Артема Пивоварова фанатеют от его новой песни. Они признаются, что клип очень проницательный и пробирает до мурашек:
- "Это непревзойденно, мощно и проникновенно! Мы непобедимы!"
- "Вот с кого нужно брать пример, это невероятное исполнение этой песни "Ты знаешь что ты человек". Спасибо, Артем, за такие очаровательные красивые украинские песни".
- "Глубокие слова этой песни заставляют задуматься, что жить надо здесь и сейчас. Очень мощно, мелодично, нежно и метко. В самое сердце".
- "От каждого момента дыхание восхищает. Это что-то о свободе, осознании и наполнении человеческих ценностей".
- "Невероятная работа. Песня пронизывает до муравьев с первой ноты и вызывает кучу эмоций. Видеоработа тоже на высоте".
- "Муравьи по телу… Волшебный голос, затрагивающий душу. Спасибо, что развиваешь украинскую культуру!"
- "Артем делает большое дело в распространении нашей поэзии. "Твои стихи, мои ноты" – достойный уровень. Поощряет изучение или повторение стихов".
- "Невероятное звучание украинских стихов!"