Нова композиція вийшла у межах проєкту "Твої вірші, мої ноти". У цьому альбомі Пивоваров зібрав усі пісні на вірші українських поетів.

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Артем Пивоваров зняв кліп на вірш "Ти знаєш, що ти людина"

В описі до кліпу співак наголосив, що Василь Симоненко – видатний український поет, поборник правди та патріот, який створив багато прекрасних творів.

За словами Пивоварова, вірш "Ти знаєш, що ти людина" спонукає до роздумів про цінність життя.

Ця робота є нагадуванням про те, що наше перебування на цій землі нетривале, тому треба жити тут і зараз. Не боятися почуттів та випробувань, пробувати щось нове, не відкладаючи нічого на потім,

– висловився Пивоваров.

Кліп знімали під час благодійного концертного туру артиста в Португалії та Австрії.

Пивоваров випустив кліп на вірш "Ти знаєш, що ти людина": відео

Реакція мережі

Шанувальники Артема Пивоварова фанатіють від його нової пісні. Вони зізнаються, що кліп дуже проникливий та пробирає до мурах: