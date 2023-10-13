Нова композиція вийшла у межах проєкту "Твої вірші, мої ноти". У цьому альбомі Пивоваров зібрав усі пісні на вірші українських поетів.

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Артем Пивоваров зняв кліп на вірш "Ти знаєш, що ти людина"

В описі до кліпу співак наголосив, що Василь Симоненко – видатний український поет, поборник правди та патріот, який створив багато прекрасних творів.

За словами Пивоварова, вірш "Ти знаєш, що ти людина" спонукає до роздумів про цінність життя.

Ця робота є нагадуванням про те, що наше перебування на цій землі нетривале, тому треба жити тут і зараз. Не боятися почуттів та випробувань, пробувати щось нове, не відкладаючи нічого на потім,
– висловився Пивоваров.

Кліп знімали під час благодійного концертного туру артиста в Португалії та Австрії.

Пивоваров випустив кліп на вірш "Ти знаєш, що ти людина": відео

Реакція мережі

Шанувальники Артема Пивоварова фанатіють від його нової пісні. Вони зізнаються, що кліп дуже проникливий та пробирає до мурах:

  • "Це неперевершено, потужно та проникливо! Ми непереможні!"
  • "Ось з кого потрібно брати приклад, це неймовірне виконання цієї пісні "Ти знаєш що ти людина". Дякую, Артеме, за такі чарівні гарні українські пісні".
  • "Глибокі слова цієї пісні змушують задуматись, що жити треба тут і зараз. Дуже потужно, мелодійно, ніжно і влучно. В саме серце".
  • "Від кожного моменту подих захоплює. Це щось про свободу, усвідомлення та наповнення людських цінностей".
  • "Неймовірна робота. Пісня пронизує до мурах з першої ноти і викликає купу емоцій. Відеоробота теж на висоті".
  • "Мурахи по тілу… Чарівний голос, який торкається душі. Дякую, що розвиваєш українську культуру!"
  • "Артем робить велику справу у поширенні нашої поезії. "Твої вірші, мої ноти" – гідний рівень. Заохочує до вивчення чи повторення віршів".
  • "Неймовірне звучання українських віршів!"