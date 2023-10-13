Нова композиція вийшла у межах проєкту "Твої вірші, мої ноти". У цьому альбомі Пивоваров зібрав усі пісні на вірші українських поетів.
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Артем Пивоваров зняв кліп на вірш "Ти знаєш, що ти людина"
В описі до кліпу співак наголосив, що Василь Симоненко – видатний український поет, поборник правди та патріот, який створив багато прекрасних творів.
За словами Пивоварова, вірш "Ти знаєш, що ти людина" спонукає до роздумів про цінність життя.
Ця робота є нагадуванням про те, що наше перебування на цій землі нетривале, тому треба жити тут і зараз. Не боятися почуттів та випробувань, пробувати щось нове, не відкладаючи нічого на потім,
– висловився Пивоваров.
Кліп знімали під час благодійного концертного туру артиста в Португалії та Австрії.
Пивоваров випустив кліп на вірш "Ти знаєш, що ти людина": відео
Реакція мережі
Шанувальники Артема Пивоварова фанатіють від його нової пісні. Вони зізнаються, що кліп дуже проникливий та пробирає до мурах:
- "Це неперевершено, потужно та проникливо! Ми непереможні!"
- "Ось з кого потрібно брати приклад, це неймовірне виконання цієї пісні "Ти знаєш що ти людина". Дякую, Артеме, за такі чарівні гарні українські пісні".
- "Глибокі слова цієї пісні змушують задуматись, що жити треба тут і зараз. Дуже потужно, мелодійно, ніжно і влучно. В саме серце".
- "Від кожного моменту подих захоплює. Це щось про свободу, усвідомлення та наповнення людських цінностей".
- "Неймовірна робота. Пісня пронизує до мурах з першої ноти і викликає купу емоцій. Відеоробота теж на висоті".
- "Мурахи по тілу… Чарівний голос, який торкається душі. Дякую, що розвиваєш українську культуру!"
- "Артем робить велику справу у поширенні нашої поезії. "Твої вірші, мої ноти" – гідний рівень. Заохочує до вивчення чи повторення віршів".
- "Неймовірне звучання українських віршів!"