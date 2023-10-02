Артем Пивоваров розчулив вчинком для військового, який втратив зір на фронті: щемливе відео

Український співак Артем Пивоваров розчулив глядачів під час концерту у Вінниці. На його виступ завітав боєць ЗСУ, який втратив зір у Бахмуті. Артист зупинив концерт, подякував військовому та зробив йому зворушливий подарунок.

Пивоваров особисто поспілкувався з бійцем Віталієм Вересом, який завітав з сім'єю на його виступ. Відео артист оприлюднив у День захисника і захисниці, подякувавши всім військовим.

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Артем Пивоваров розчулив вчинком для бійця

Побачивши захисника на концерті, Пивоваров призупинив виступ та спустився до бійця. Співак подякував йому все, що той зробив для країни.

Артем Пивоваров розчулив вчинком для Віталія. Він сказав захиснику, що відтепер і назавжди на всі його концерти військовий може ходити безкоштовно.

Після виступу Пивоваров зустрівся з захисником за лаштунками і поговорив з його донькою.

Якщо ти захочеш прийти через 5 років, або через 10, якщо твоя любов залишиться зі мною, то я буду радий бачити тебе щороку на кожному концерті,

– сказав Артем.

У коментарях дружина військового відреагувала на відео. Вона пообіцяла разом з чоловіком відвідувати його концерти.

"Дякую, Артеме! Концерт був настільки емоційний, що просто словами не передати! Дякую, що допомагаєте ЗСУ! Завдяки вам наша перемога дуже близько! І дякую за ваш подарунок для нашої сім'ї", – написала Вероніка.

Шанувальники Артема зізналися, що його рішення розчулило їх до сліз. У коментарях вони подякували співаку за його позицію:

"Це до сліз. Артеме, у вас велике серце".

"Пишаємось кожним нашим воїном! Пишаємось тобою! Дякуємо вам".

"Артеме, твої вчинки варті поваги. Ще не пам'ятаю артистів такого рівня з такими вчинками та щирістю. Дякую тобі!"

"Я розчулилась до сліз, дякуємо кожному захиснику! І вам, Артеме, за вашу чуйність і сердечність".

"Неможливо стримати сльози. Ви неймовірна людина".

"Захисник. Постійно також робить героїчні вчинки, як і воїни на фронті".

Як Артем Пивоваров допомагає ЗСУ

На виступ Артема Пивоварова в Латвії прийшов захисник "Маріуполя" з синьо-жовтим прапором. Військовий прочитав Молитву українського націоналіста за "азовців", які воюють і які героїчно загинули.

У липні співак завершив благодійний тур містами Європи. Він провів концерти у Франції, Швейцарії, Португалії, Іспанії, Польщі, Угорщині.

За частину грошей з турне Пивоваров придбав 5 автівок для ЗСУ. Команда артиста самотужки займалася перегоном машин з-за кордону в Україну. Це було не вперше. Раніше артист також виступав за кордоном, щоб зібрати гроші для військових.