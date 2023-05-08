Артем Пивоваров перший з артистів зібрав палац "Україна" у війну: вражаючі фото з концертів

Артем Пивоваров перший з артистів зібрав палац "Україна" після початку великої війни. 5 та 6 травня він виступив з оркестром народних інструментів НАОНІ та Капелою Ревуцького. На обох концертах був солд-аут.

У палаці "Україна" вперше з початку російського вторгнення звучали народні інструменти та потужні голоси чоловічого хору. Усе це надало хітам Артема Пивоварова нового неповторного забарвлення.

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Артем Пивоваров двічі зібрав палац "Україна"

Так, на сцені палацу "Україна" було 83 людини, унікальні декорації та неймовірне світлове шоу. Підготовка тривала більш як 3 місяці, а над самим шоу працювали майже 200 людей. Невдовзі на офіційному ютуб-каналі артиста має з'явитися телеверсія концерту

Цікаво також, що на сцені розмістили величезне біле дерево, яке символізує нашу культуру. Це меседж, що вона продовжує рости й розвиватися навіть у такі важкі часи.

Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста

Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста

Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста

Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста

Артем Пивоваров на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста

Крім того, просто під час концерту 6 травня Артему Пивоварову вручили статуетку престижної музичної премії YUNA 2023. Так відзначили його проєкт "Твої вірші, мої ноти", в рамках його співак кладе на музику вірші відомих українських поетів. Це третя статуетка YUNA в колекції Пивоварова.

Артем Пивоваров зі статуеткою YUNA в палаці "Україна" / Фото з пресслужби артиста