Все через теракти та протести, які розпочалися в місті після того, як невідомий чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих. Серед яких були й діти.
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Артем Пивоваров скасував концерт в Дубліні
Виконавець опублікував відео, де зазначив, що вони з командою почули вибухи.
Зараз 23 листопада, 20.10 за місцевим часом, ми знаходимося в місті Дублін, де мали проводити благодійний концерт. На сусідній вулиці від нашого майданчика за 100 метрів почалися теракти та протести. Ми чуємо вибухи,
– поділився співак.
Тож артист вирішив скасувати концерт та закликав шанувальників зберігати спокій.
"Задля безпеки наших слухачів ми разом з адміністрацією майданчика вимушені скасувати концерт. Евакуація з майданчика відбувається не з нашого побажання, це умова законодавства. Будь ласка, зберігайте спокій. Місцева влада та органи роблять усе можливе для того, щоб ви не наражали себе на небезпеку", – наголосив Артем.
Крім того, Пивоваров розповів, що розклад концертів буде дещо зміненим, а всі деталі він оголосить згодом.
Чому в Ірландії спалахнули заворушення
- Протести спровокував озброєний ножем чоловік, який напав на невинних перехожих біля школи на площі Парнелл Сквер. Внаслідок насильницьких дій зловмисника постраждали п'ятеро людей, троє з яких – діти. Зокрема, важкі травми отримали п'ятирічна дівчинка та 30-річна жінка.
- Цей інцидент викликав обурення в громадян, що призвело до широкомасштабних протестів.
- У знак незгоди демонстрації відбулися не лише в столиці Ірландії, а й у багатьох інших містах країни.
- Мітингувальники закликали уряд ретельно переглянути міграційну політику Ірландії.