Все через теракти та протести, які розпочалися в місті після того, як невідомий чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих. Серед яких були й діти.

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Артем Пивоваров скасував концерт в Дубліні

Виконавець опублікував відео, де зазначив, що вони з командою почули вибухи.

Зараз 23 листопада, 20.10 за місцевим часом, ми знаходимося в місті Дублін, де мали проводити благодійний концерт. На сусідній вулиці від нашого майданчика за 100 метрів почалися теракти та протести. Ми чуємо вибухи,

– поділився співак.

Тож артист вирішив скасувати концерт та закликав шанувальників зберігати спокій.

"Задля безпеки наших слухачів ми разом з адміністрацією майданчика вимушені скасувати концерт. Евакуація з майданчика відбувається не з нашого побажання, це умова законодавства. Будь ласка, зберігайте спокій. Місцева влада та органи роблять усе можливе для того, щоб ви не наражали себе на небезпеку", – наголосив Артем.

Крім того, Пивоваров розповів, що розклад концертів буде дещо зміненим, а всі деталі він оголосить згодом.

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