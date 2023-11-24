Все из-за терактов и протестов, которые начались в городе после того, как неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих. Среди них были и дети.
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Артем Пивоваров отменил концерт в Дублине
Исполнитель опубликовал видео, где отметил, что они с командой услышали взрывы.
Сейчас 23 ноября, 20:10 по местному времени, мы находимся в городе Дублин, где должны проводить благотворительный концерт. На соседней улице от нашей площадки в 100 метрах начались теракты и протесты. Мы слышим взрывы,
– поделился певец.
Так что артист решил отменить концерт и призвал поклонников сохранять спокойствие.
"Для безопасности наших слушателей мы вместе с администрацией площадки вынуждены отменить концерт. Эвакуация с площадки происходит не по нашему пожеланию, это условие законодательства. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Местные власти и органы делают все возможное для того, чтобы вы не подвергали себя опасности", – подчеркнул Артем.
Кроме того, Пивоваров рассказал, что расписание концертов будет несколько изменено, а все детали он объявит впоследствии.
Почему в Ирландии вспыхнули беспорядки
- Протесты спровоцировал вооруженный ножом мужчина, который напал на невинных прохожих возле школы на площади Парнелл Сквер. В результате насильственных действий злоумышленника пострадали пять человек, трое из которых – дети. В частности, тяжелые травмы получили пятилетняя и 30-летняя женщина.
- Этот инцидент вызвал возмущение у граждан, что привело к широкомасштабным протестам.
- В знак несогласия демонстрации прошли не только в столице Ирландии, но и во многих других городах страны.
- Митингующие призвали правительство тщательно пересмотреть миграционную политику Ирландии.