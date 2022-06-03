Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва записали трек на "Думи" Шевченка: пісня, пронизана болем

Культурний проєкт Артема Пивоварова "Твої вірші, мої ноти" живе навіть під час війни. Він записав дует з Надею Дорофєєвою, в основу якого поклав культовий вірш Тараса Шевченка "Думи".

Ексучасниця "Время и Стекло" Надя Дорофєєва наголосила, що поезію вони з Пивоваровим обрали невипадково. "Думи" Шевченко написав у період заслання, коли був далеко від Батьківщини й, як мільйони українців зараз, мріяв повернутися додому. Це вічна класика української літератури, яка сьогодні сприймається як ніколи болісно.

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Пивоваров і Дорофєєва заспівали в дуеті – "Думи"

100 днів війни. 100 днів болю, суму та надії. Дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в них, допомогти собі та країні випливти, вистояти, зберегти себе,

– написала Дорофєєва у своєму інстаграмі.

Вона подякувала Пивоварову за проєкт "Твої вірші, мої ноти", завдяки якому українська культура живе й голосно звучить навіть у такі важкі часи.

"Ми переживаємо нелегкі часи. Ми знаємо, що музика має властивість лікувати і зцілювати. Ми знаємо, що вона є силою не тільки ментальною, а і фізичною", – додав артист у своєму інстаграм-профілі. Він своєю чергою подякував Дорофєєвій за довгоочікуваний дует і людяність.

Їхній кліп на пісню "Думи" знятий у чорно-білих тонах, а частину коштів від його переглядів на ютубі Артем Пивоваров обіцяє перерахувати на гуманітарну допомогу постраждалим від війни.

Артем Пивоваров та DOROFEEVA – Думи: дивіться відео онлайн

"Твої вірші, мої ноти" – культурний проєкт Артема Пивоварова, метою якого є популяризація української культури та письменників через призму музики.

Нагадаємо, це вже сьомий дует Артема Пивоварова у рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти"