Арсен Мірзоян зібрав аншлаг і заспівав у дуеті з донькою: зворушливі фото з концерту
Джерело:24 канал
43-річний Арсен Мірзоян відсвяткував 10-річчя музичної кар'єри. Він дав великий сольний концерт у палаці "Україна" і вразив прихильників дуетом з 5-річною донькою Ніною.
Як інформує пресслужба, з нагоди творчого ювілею Арсен Мірзоян зібрав шанувальників і зіркових друзів на головному концертному майданчику країни. 30 листопада в палаці "Україна" він презентував свій шостий студійний альбом "Монархія" і розчулив уже відомими хітами.
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Ба більше, на сцені з'явилися не менш відомі представники шоу-бізу. У дуеті з Сашком Положинським Арсен Мірзоян виконав пісню "Фура і артисти", а з фронтменом гурту "СКАЙ" Олегом Собчуком заспівав "Іграшкову зброю".
Найбільше глядачів зворушив дует співака з 5-річною донечкою Ніною. Так, дівчинка дебютувала на великій сцені як співачка. Разом з зірковим татком вона виконала пісню "Сніговик".
Моє маленьке диво, наша сніжинка. Смілива і дзвінка,
– прокоментував Арсен Мірзоян в інстаграмі.
Фото з сольника Арсена Мірзояна
Арсен Мірзоян з донькою на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби
Арсен Мірзоян з дружиною і донькою на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби
Арсен Мірзоян з Сашком Положинським на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби
Арсен Мірзоян з фронтменом гурту "СКАЙ" на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби
Арсен Мірзоян на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби
Арсен Мірзоян на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби