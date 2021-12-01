Арсен Мірзоян зібрав аншлаг і заспівав у дуеті з донькою: зворушливі фото з концерту

43-річний Арсен Мірзоян відсвяткував 10-річчя музичної кар'єри. Він дав великий сольний концерт у палаці "Україна" і вразив прихильників дуетом з 5-річною донькою Ніною.

Як інформує пресслужба, з нагоди творчого ювілею Арсен Мірзоян зібрав шанувальників і зіркових друзів на головному концертному майданчику країни. 30 листопада в палаці "Україна" він презентував свій шостий студійний альбом "Монархія" і розчулив уже відомими хітами.

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Ба більше, на сцені з'явилися не менш відомі представники шоу-бізу. У дуеті з Сашком Положинським Арсен Мірзоян виконав пісню "Фура і артисти", а з фронтменом гурту "СКАЙ" Олегом Собчуком заспівав "Іграшкову зброю".

Найбільше глядачів зворушив дует співака з 5-річною донечкою Ніною. Так, дівчинка дебютувала на великій сцені як співачка. Разом з зірковим татком вона виконала пісню "Сніговик".

Моє маленьке диво, наша сніжинка. Смілива і дзвінка,

– прокоментував Арсен Мірзоян в інстаграмі.

Фото з сольника Арсена Мірзояна

нещодавно Арсен Мірзоян розповідав, що вони з Тонею Матвієнко не з'їжджають на свою квартиру , бо не хочуть розлучати Ніну Матвієнко з онукою. Крихітка нібито вдихає в неї життя.

Арсен Мірзоян з донькою на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби

Арсен Мірзоян з дружиною і донькою на концерті в палаці "Україна" / Фото з пресслужби