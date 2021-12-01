Как сообщает пресс-служба, по случаю творческого юбилея Арсен Мирзоян собрал поклонников и звездных друзей на главной концертной площадке страны. 30 ноября во дворце "Украина" он представил свой шестой студийный альбом "Монархія" и растрогал уже известными хитами.

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Более того, на сцене появились не менее известные представители шоу-биза. В дуэте с Сашей Положинским Арсен Мирзоян исполнил песню "Фура і артисти", а с фронтменом группы "СКАЙ" Олегом Собчуком спел "Іграшкову зброю".

Больше всего зрителей растрогал дуэт певца с 5-летней дочерью Ниной. Так, девочка дебютировала на большой сцене как певица. Вместе со звездным отцом она исполнила песню "Сніговик".

Мое маленькое чудо, наша снежинка. Смелая и звонкая,

– прокомментировал Арсен Мирзоян в инстаграме.

К слову, недавно Арсен Мирзоян рассказывал, что они с Тоней Матвиенко не съезжают на свою квартиру, потому что не хотят разлучать Нину Матвиенко с внучкой. Крошка якобы вдыхает в нее жизнь.

Фото из сольника Арсена Мирзояна

Арсен Мирзоян с дочерью на концерте во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы

Арсен Мирзоян с женой и дочерью на концерте во дворце "Украина" / Фото из пресс-службы​