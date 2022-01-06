Після розлучення з першою дружиною Арсен зберіг теплі стосунки з синами. Вони часто бачаться й навіть відпочивають разом. Так сталося і на різдвяні свята.

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Арсен Мірзоян і його сини від першого шлюбу Виконавець разом із дружиною Тонею Матвієнко і їхньою спільною донькою Ніною відпочиває в Яремче. Там він зустрівся й з синами – Артемом і Владом. Арсен з дітьми зліпив сніговика та сфотографувався біля нього. Видно, що він щасливий від такого проведення часу.

З Новим роком та Різдвом! Божого всім благословення!

– підписав фото чоловік.



Арсен Мірзоян з дітьми / Фото з інстаграму артиста

Прихильники Мірзояна не змогли залишити таку публікацію без уваги. У коментарях вони засипали артиста та його нащадків привітаннями.