После развода с первой женой Арсен сохранил теплые отношения с сыновьями. Они часто видятся и даже отдыхают вместе. Так случилось и на рождественские праздники.

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Арсен Мирзоян и его сыновья от первого брака

Исполнитель вместе с женой Тоней Матвиенко и их общей дочерью Ниной отдыхает в Яремче. Там он встретился и с сыновьями – Артемом и Владом. Арсен с детьми слепил снеговика и сфотографировался возле него. Видно, что он счастлив от такого времяпрепровождения.

С Новым годом и Рождеством! Божьего всем благословения!,

– подписал фото мужчина.

Арсен Мирзоян с детьми / Фото с инстаграма артиста

Поклонники Мирзояна не смогли оставить такую публикацию без внимания. В комментариях они засыпали артиста и его детей поздравлениями.