После развода с первой женой Арсен сохранил теплые отношения с сыновьями. Они часто видятся и даже отдыхают вместе. Так случилось и на рождественские праздники.
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Арсен Мирзоян и его сыновья от первого брака
Исполнитель вместе с женой Тоней Матвиенко и их общей дочерью Ниной отдыхает в Яремче. Там он встретился и с сыновьями – Артемом и Владом. Арсен с детьми слепил снеговика и сфотографировался возле него. Видно, что он счастлив от такого времяпрепровождения.
С Новым годом и Рождеством! Божьего всем благословения!,
– подписал фото мужчина.
Арсен Мирзоян с детьми / Фото с инстаграма артиста
Поклонники Мирзояна не смогли оставить такую публикацию без внимания. В комментариях они засыпали артиста и его детей поздравлениями.
- "Арсен, поздравляю всю вашу семью с праздником Рождества! От всего сердца желаю крепкого здоровья и пусть Бог всегда оберегает ваш дом от невзгод!".
- "С праздником!"