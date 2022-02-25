Арнольд Шварценеггер виступив із заявою на підтримку України: "Поділяю ваше горе і надію на мир"

Голлівудський кіноактор Арнольд Шварценеггер завжди був прибічником українських цінностей, адже підтримав народ у час Революції Гідності. Тепер він захоплюється мужністю військових у час війни з Росією.

Хоч актор і не згадав у публікації агресивні дії Путіна та Росії, проте зрозуміло наголосив, що він – на боці народу України.

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Мої думки з українським народом. Мене попросили дати кілька інтерв'ю, але я вважаю, що в новинах слід продовжувати фокусуватися на тому, що відбувається на місцях – на трагедії, яка розбила наші серця, і на мужності українського народу, що надихає нас,

– заявив Шварценеггер.

74-річний актор поділився, що знає, як це – дорослішати після війни в окупованій країні, адже після капітуляції Німеччини він з батьками бідно проживав в окупованій комуністами Австрії.

, йдеться про окупацію Австрії військами союзників, тобто США, Великою Британією, Францією та СРСР, які перемогли у Другій світовій війні. Окупація розпочалася у 1945 році і тривала до 1955 року. Сам актор народився у 1947 році, у повоєнній Австрії.

"Я не експерт із зовнішньої політики, тому залишу аналіз розумнішим людям, ніж я. Я знаю, як це рости після війни в окупованій країні, і я знаю, що на війні та після неї ніхто не перемагає. Усі страждають", – неоднозначно відповів чоловік. Він розповів, що у нього є друзі шанувальники як зі сторони України, так і Росії, тому переконаний, що жодна із сторін не хоче війни.

Я сподіваюся, що розсудливість зрештою переможе і покладе край цій непотрібній війні до того, як буде зламано надто багато життів. А поки що я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та вашу надію на світ. Ви надихаєте мене своєю хоробрістю і людяністю перед цим кошмаром. Хай Бог вас благословить,

– написав Арнольд.



Арнольд Шварценеггер та мер Києва Віталій Кличко / Фото з відкритих джерел

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