Арнольд Шварценеггер розчулив вчинком до Різдва: зірка подарував безхатькам дім

74-річна зірка Голлівуду та ексгубернатор Каліфорнії Шварценеггер подарував будинки бездомним ветеранам. Цей сюрприз він приурочив до католицького Різдва, яке святкують 25 грудня.

Як інформує Fox News, на 25 компактних будиночків зірка "Термінатора" витратив чверть мільйона доларів – 250 тисяч. Його партнером у добрій справі стала благодійна організація Village for Vets. Саме вона зайнялась облаштуванням осель.

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Голлівудський актор розділив з безхатьками один з найрадісніших моментів їхнього життя. У дощовий день він разом з сином Патріком Шварценеггером приїхав на захід Лос-Анджелеса, де встановили домівки.

Я святкував Різдво раніше. 25 будинків, які я пожертвував для бездомних ветеранів, були встановлені тут, у Лос-Анджелесі. Було фантастично провести час з нашими героями та вітати їх у нових оселях,

– ділиться Шварценеггер з фоловерами.

Арнольд Шварценеггер з безхатьком, якому подарував дім / Фото з інстаграму

Арнольд Шварценеггер / Фото з інстаграму

У переддень католицького Різдва, 24 грудня, відставні військовослужбовці, котрі жили на вулиці, заїхали в будинки з білими фасадами, електрикою, опаленням і кондиціонерами.

"Ми довели, що, працюючи разом, можемо вирішити будь-яку проблему", – додає знаменитість.

Будинки, які Шварценеггер подарував безхатькам / Фото з інстаграму актора

74-річний американський актор чуйний не тільки до ветеранів, а й до дітей:

раніше цього року Шварценеггер відповів японському школяру, який на уроці англійської мови написав йому листа як своєму кумиру. Щоправда, на відповідь – лист з подякою і фото з автографом – він чекав кілька років;

у новорічному ролику World of Tanks зірка здійснив дитячу мрію хлопчика Джонні – приїхав у його селище.

18-річний Шварценеггер і сам служив у збройних силах Австрії. Однак замість армії він обрав бодибілдинг.