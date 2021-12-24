Как информирует Fox News, на 25 компактных домиков звезда "Терминатора" потратил четверть миллиона долларов – 250 тысяч. Его партнером в добром деле стала благотворительная организация Village for Vets. Именно она занялась обустройством жилищ.

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Голливудский актер разделил с бездомными один из самых радостных моментов их жизни. В дождливый день он вместе с сыном Патриком Шварценеггером приехал на запад Лос-Анджелеса, где установили дома.

Я праздновал Рождество раньше. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были установлены здесь, в Лос-Анджелесе. Было фантастически провести время с нашими героями и приветствовать их в новых домах,

– делится Шварценеггер с фолловерами.

Арнольд Шварценеггер с бездомным, которому подарил дом / Фото из инстаграма

Арнольд Шварценеггер / Фото из инстаграма

В канун католического Рождества, 24 декабря, отставные военнослужащие, которые жили на улице, заехали в дома с белыми фасадами, электричеством, отоплением и кондиционерами.

"Мы доказали, что, работая вместе, можем решить любую проблему", – добавляет знаменитость.

Дома, которые Шварценеггер подарил бездомным / Фото из инстаграма актера

Здесь стоит отметить, что 18-летний Шварценеггер и сам служил в вооруженных силах Австрии. Однако вместо армии он выбрал бодибилдинг.

74-летний американский актер отзывчив не только к ветеранам, но и к детям: