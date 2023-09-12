76-річний Арнольд Шварценеггер переніс термінову операцію

Голлівудському актору Арнольдові Шварценеггеру зробили термінову операцію. Знаменитість потрапив у лікарню через травму.

Відомий актор Арнольд Шварценеггер поставив на паузу свої тренування й заняття спортом. Це сталось після того, як зірку госпіталізували після травми.

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Шварценеггер переніс операцію

Арнольд Шварценеггер сильно пошкодив ліктьовий нерв минулого четверга. Серйозна травма потягла за собою хірургічне втручання. Через дві години після тренування, де і травмувався актор, його прооперували.

Операція пройшла успішно і без ускладнень. Зараз знаменитість почувається добре, він носить на правій руці захисну пов'язку.

Поки що Арнольду Шварценеггеру не можна вдаватися до складних фізичних навантажень. Тому наразі він прогулюється вулицями Каліфорнії.

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