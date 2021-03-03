Скандальний Армі Гаммер покинув свій будинок та залишив у смітнику зв'язаний манекен

Голлівудський актор Армі Гаммер, що втрапив у скандал з канібалізмом, таємно вночі виїхав зі свого будинку. Наступного дня у смітнику знайшли зв'язаний манекен, що підтверджує слова однієї з дівчат актора.
Відомий голлівудський актор Армі Гаммер покинув свій будинок, у якому мешкав із колишньою дружиною. Видання повідомило, що у ніч на 28 лютого сусіди актора чули шум вантажівок.
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Армі Гаммер виїхав з будинку
Будинок актора та його ексдружини Елізабет Чемберс в Лос-Анджелесі продали за 5 мільонів доларів.
Варто зазначити, що вже після того, як Армі Гаммер покинув маєток, у смітнику неподалік знайшли жіночий манекен у мотузках. Це підтверджує слова одної з дівчат актора Пейдж Лоренц про те, що так він тренувався зв'язувати жінок.
Скандал із Армі Гаммером: що відомо
- Американського актора на початку січня цього року запідозрили у канібалізмі. Мережею поширилися скандальні листування Гаммера з підписницею, де він писав, що хоче її з'їсти та випити кров.
- Ексдівчина актора Кортні Вучекович згодом заявила, що він говорив, що хоче зламати її ребро та зробити з нього шашлик.
- Через деякий час знайшли фото з особистого блогу Армі Гаммера. Відомо, що він розміщував там фото оголеної жінки. Ще декілька дівчат та підписниць актора поширювали його листування, де було помітна його схильність до БДСМ та канібалізму.
- Колишня дружина Армі Гаммера Елізабет Чемберс поділилась, що багато чого не знала про ексчоловіка. Вона "вражена та спустошена горем".
- Сам актор називає всі звинувачення "жалюгідними". Однак на тлі скандалу чоловік відмовився від ролі у фільмі з Дженніфер Лопес.