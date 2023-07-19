Аріана Гранде розлучається зі своїм чоловіком Далтоном Гомесом, – ЗМІ

Популярна американська співачка Аріана Гранде відвідала турнір з тенісу Вімблдон без обручки. У західній пресі поговорювали, що це через те, що вона розлучилася зі своїм чоловіком Далтоном Гомесом. Тепер це підтвердив інсайдер з їхнього оточення.

Зіркове подружжя перебувало у шлюбі два роки. Втім, напружені графіки співачки, постійні роз'їзди та надмірна увага аудиторії до життя пари мали негативний вплив на їхні стосунки.

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Аріана Гранде і Далтон Гомес розлучаються

Як виявилось, подружжя мало проблеми у стосунках й раніше, втім, прийняли рішення розірвати шлюб у січні цього року. Проте Гранде та Гомес продовжують спілкуватися і перебувають у хороших дружніх відносинах.

Вони прийшли до цього рішення разом. У них були проблеми й до січня, але вони хочуть залишитися найкращими друзями,

– поділився інсайдер.

Зазначимо, представники Аріани Гранде і Далтона Гомеса поки не коментують цю інформацію.

Стосунки Гранде та Гомеса: головне