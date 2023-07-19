Звездные супруги состояли в браке два года. Но напряженные графики певицы, постоянные разъезды и чрезмерное внимание аудитории к жизни пары оказали негативное влияние на их отношения.
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Ариана Гранде и Далтон Гомес разводятся
Как оказалось, супруги имели проблемы в отношениях и раньше, но приняли решение расторгнуть брак в январе этого года. Однако Гранде и Гомес продолжают общаться и находятся в хороших дружеских отношениях.
Они пришли к этому решению вместе. У них были проблемы и до января, но они хотят остаться лучшими друзьями,
– поделился инсайдер.
Отметим, что представители Арианы Гранде и Далтона Гомеса пока не комментируют эту информацию.
Отношения Гранде и Гомеса: главное
- Певица и агент по недвижимости начали встречаться в феврале 2020 года.
- В конце года стало известно о помолвка супругов. Тогда Ариана Гранде показалась с драгоценным кольцом с бриллиантами и жемчужиной, которое оценивают в 350 тысяч долларов, что составляет почти 10 миллионов гривен.
- Уже 15 мая 2021 года звездная пара тайно поженилась. Однако свадьба была скромной и интимной. На праздник пригласили всего 20 гостей, а церемония состоялась в доме супругов в Монтесито в штате Калифорния.