Архієпископ, який наче влаштував таємне весілля Меган та Гаррі, спростував слова пари

Гучна заява Меган Маркл про те, що у них було весілля за 3 дні до офіційного весілля 19 травня 2018 року, наробила чимало шуму у ЗМІ. Через кілька тижнів після цього архієпископ Кентерберійський нарешті порушив мовчання і заявив, що жодного таємного весілля у них не було.

Джастін Велбі (справжнє ім'я архієпископа) пояснив, що це була всього лише приватна зустріч, як про це раніше говорив представник англіканської церкви – священник Марк Едвардс.

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Я зробив би серйозний кримінальний злочин, – архієпископ

За словами архієпископа Кентерберійського, він ніяких документів про весілля за три дні 19 травня 2018-го не підписував, як це раніше стверджувала Меган у розмові з Опрою Вінфрі. Доказом слів священнослужителя також може бути копія свідоцтва про шлюб Меган і Гаррі, яка з'явилась кілька тижнів тому в одному з британських видань.

Перед весіллям у мене було кілька приватних і пасторальних зустрічей з герцогом і герцогинею, але офіційно весілля відбулося в суботу. У той день я підписав свідоцтво про шлюб, який є юридичним документом. Я зробив би серйозний кримінальний злочин, якби підписав документ, знаючи, що він фальшивий,

– повідомив Джастін Велбі.

"Тому офіційне весілля було в суботу. Але я не скажу, що відбувалося на інших зборах", – заінтригував архієпископ.

Скоріш за все, на приватній зустрічі у саду маєтку принца Гаррі пара обмінялась клятвами в присутності архієпископа, і не більше. Якщо там не було свідків, як це говорила Меган, то шлюб тим більше не можна визнавати офіційним.

Щоправда, цікаво, чому архієписком дав офіційну відповідь про "таємне" весілля Меган Маркл і принца Гаррі лише зараз, а не після 7 березня, коли відбулась прем'єра інтерв'ю. Можливо, він очікував на офіційний коментар представника Гаррі і Меган, що таємного весілля у пари і справді не було, аби не наговорити зайвого.