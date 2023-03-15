Аня Трінчер показала чималий шрам, який залишився після збільшення грудей: фото

Співачка Анна Трінчер наважилася лягти під ніж пластичного хірурга заради краси. Ще минулого року зірка збільшила груди, після чого в неї залишився чималий шрам.

Більше року тому виконавиця збільшила груди до третього розміру. І шрам на тілі після операції досі нагадує зірці про хірургічне втручання.

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Шанувальники Трінчер поцікавилися, як виглядає її слід від операції. У відповідь співачка показала фото в Instagram-Stories, на якому видно чималий шрам біля грудей.

"Ось такий вигляд він має. Операції рік", – написала Анна.



Шрам на тілі Трінчер після операції по збільшенню грудей / Фото з інстаграм-сторіс

Анна Трінчер збільшила груди: коротко

Зірка серіалу "Школа" Анна зізналася, що давно мріяла про це, адже ще з підліткового віку комплексувала через невеликі груди. Тож, рік тому Трінчер зробила собі третій розмір.

Груди артистка збільшувала в іменитого пластичного хірурга Дениса Юрченка. За всі обстеження, аналізи та операцію вона заплатила 6 тисяч доларів – 170 тисяч гривень.

Зазначимо, що її нинішній чоловік Олександр спершу був проти збільшення грудей коханої, оскільки хвилювався через те, чи зможе вона в майбутньому вигодовувати дітей. Чоловік навіть був з нею на консультації в хірурга. Після цього коханий підтримав Анну.

До слова, раніше співачка також набила три нові татуювання, для яких обрала досить пікантні місця на тілі. Але замість компліментів Трінчер нарвалася на критику. Що про тату сказали її шанувальники – дізнайтеся у статті.