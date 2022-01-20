Учасниця "Голосу країни" та зірка серіалу "Школа" розвивається не тільки як співачка та акторка, а й як блогерка. В Анни Трінчер 1,8-мільйонна аудиторія в інстаграмі, яка приносить їй шалені гроші за рекламу. Так, дівчина забезпечує собі люксове життя – від брендового гардеробу до найкращих лікарів. Зокрема груди артистка збільшувала в іменитого пластичного хірурга Дениса Юрченка.

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Скільки Анна Трінчер заплатила за збільшення грудей

20-річна співачка звернулась у приватну клініку. За всі обстеження, аналізи та операцію вона заплатила 6 тисяч доларів – 170 тисяч гривень! Однак Анна Трінчер не скоро зможе похизуватися своїм новим бюстом третього розміру. Наступні кілька тижнів вона носитиме компресійний бандаж.

Поки можу показати тільки так. Груди ще не стали у свою форму, тканина не розтягнулась. А ще мені дуже натирає корсет,

– ділиться бюргерка з фоловерами.

Анна Трінчер після збільшення грудей / Фото з інстаграм-сторіс

Цікаво, що маммопластика – не єдина мрія Анни Трінчер. Вона давно хотіла сумочку Dior за 3 тисячі доларів. Наречений Олександр Волошин подарував її коханій після операції.

Хто з зірок збільшував груди