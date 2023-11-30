В Ані впізнала себе, – Оля Цибульська вразила реакцією на розлучення Трінчер і Волошина
Джерело:Оля Цибульська
Український шоубіз обговорює розлучення Анни Трінчер та Олександра Волошина. Оля Цибульська теж висловилась про гучний розрив.
На своїй сторінці в інстаграм-сторіз Оля Цибульська прокоментувала розлучення Анни та Олександра. Вона висловила підтримку артистці.
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Оля Цибульська відреагувала на розрив Трінчер і Волошина
Я подивилася відео Ані Трінчер про розлучення і наплакалася. Бо в Ані впізнала себе 10 років тому,
– поділилась артистка.
Оля Цибульська вирішила не давати порад ні в особистих повідомленнях, ні у відео. Лише підтримала її та наголосила, що все складеться.
"Єдине, що хочу сказати, я обіймаю тебе. У тобі сьогоднішній я бачу себе 10 років тому. У тебе дійсно є ти, що б не відбувалося довкола. І любов це завжди, перш за все, про рішення бути разом. Так, мала, ми в лайні по вуха, але ми звідси виберемося. І я з тобою. Вірю, що ти зустрінеш свою людину обов'язково. Цьомаю тебе", – додала зірка.
Оля Цибульська / Фото з інстаграм-сторіз
Анна Трінчер та Олександр Волошин розлучаються
- Після двох років стосунків та через рік після весілля Анна Трінчер та Олександр Волошин оголосили про розлучення.
- Криза у стосунках пари почалась ще пів року тому. Вони відвідували сімейного психолога, але шлюб не вдалося відновити.
- Ініціатором розлучення став саме Олександр Волошин, оскільки він перестав мати ті самі почуття щодо Анни, які були раніше.