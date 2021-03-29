Я виходжу на волю, – Аня з "Холостяка-11" прокоментувала виліт з шоу

Аня Гузєєва покинула проєкт "Холостяк-11" в 4 випуску. Михайло Заливако зазначив, що розчарувався в дівчині, адже помітив, що для неї важлива увагу будь-якого чоловіка. Ексучасниця реаліті-шоу наголосила, що вийшла на волю та повернулася до звичного ритму життя.

4 випуск 11 сезону проєкту "Холостяк" був емоційним та насиченим. Він вразив глядачів великою кількістю поцілунків, віденським балом та неочікуваними побаченнями. Однією з учасниць, з якою Михайло Заливако попрощався, стала Анна Гузєєва.

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Анна з "Холостяка-11" про виліт з шоу

Дівчина опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі допис, де розповіла про виліт з шоу. Вона зазначила, що навчання, робота, величезна кількість захоплень, сім'я, друзі, домашні улюблениці та плани на майбутнє чекають на неї.

Я виходжу на волю та повертаюся до звичного способу життя!

– наголосила Аня.

Дівчина подякувала проєкту за те, що подарував їй знайомство з декількома милими, розумними, добрими, веселими, талановитими, сексуальними та щирими дівчатами, які були серед учасниць: "Мої дівчатка, я дуже ціную ваш прихід в моє життя!".

А тим, хто залишився, з усього серця бажаю продовжувати робити круте шоу для глядачів, оскільки знаю, що це важко фізично й емоційно. Це важка робота,

– поділилася Анна.

Також дівчина зазначила, що цінує прихід у своє життя великої кількості нових підписників, які активно підтримують її та хвалять: "Будуть люди, які, можливо, й не будуть мене любити, але для кожної людини в житті дуже важливо мати рівновагу двох енергій: безумовна любов і хейт, приправлений критикою".

Я закінчую цю дуже маленьку історію свого життя зі звичною мені філософією, яка запам'ятається. Моя філософія завжди означала вдячність за все, що відбувається в моєму житті, без агресії та образи!

– написала в публікації Анна.