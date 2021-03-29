У 4 випуску шоу "Холостяк-11" покинула Аня Гузєєва. На першому груповому побаченні дівчина зробила Михайлу Заливаці масаж ніг, чим неабияк збентежила інших учасниць та глядачів. Вона зазначила, що це було смішно та вульгарно, проте не варто забувати, що це шоу.

Михайло Заливако під час прощання з Анею зізнався, що розчарувався в ній. У 4 випуску проєкту дівчина приділяла увагу не лише йому, а й фліртувала з другом Сергієм і головним героєм минулого сезону Максимом Михайлюком, які стали гостями випуску. Проте учасниця також здивувала тим, що зробила під час першого побачення масаж ніг.

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Аня з "Холостяка-11" про масаж ніг

Учасниця поширила допис, в якому розповіла, що на перше побачення йшла в очікуванні романтики, а потрапили в заклад, де літри алкоголю та гра в рулетку, умови якої такі: виконай всі завдання або пий штрафні чарки текіли. Також Аня висловилася про цей випадок: "Було смішно та вульгарно".

Щоразу, коли я підіймала чарку, пила, бо відмовлялася від виконання таких завдань, як "роздягнутися повністю" або "покритикувати присутніх" (я принципово ніколи не критикую навколишніх, можу лише пожартувати над собою). І таких завдань було дуже багато,

– поділилася Гузєєва.

Вона додала, що ефірний час обмежений і у випуск мають ввійти лише найбільш екстраординарні, резонансні моменти, які виведуть публіку на емоцію, а не на розмови про сімейні цінності та високі матерії, які також мали місце бути.

Саме ці 50 секунд, протягом яких я торкалася до ступнів Михайла та жартувала, викликали у вас багато емоцій: у когось сміх, а в когось критику. А Розалі та Джессіка в коментарях про мій масаж ніг не втратили нагоди показати всім, що мають відношення до благочестивості, хоча б в усній формі,

– наголосила Аня.

"Що ж, завдання телебачення саме таке: за будь-яку ціну не залишити вас байдужими. В цьому веселому шоу ми – його учасники, грали, жили, сміялися, плакали і жартували саме для вас і трішки для себе. І ви також маєте розуміти, що реальне життя – це те, що жодним чином не пов'язане з неймовірними телевізійними шоу і тою казкою, яка в них показана. Не даремно ж девіз нашого улюбленого телеканалу СТБ: "Можливо все!". І сміх, і плач, дорогі друзі!", – розповіла ексучасниця "Холостяка-11".