"Антураж не вартий мук тварини": Тіну Кароль розкритикували за участь пітона на концерті
Джерело:інстаграм Тіни Кароль
Українська співачка Тіна Кароль стала хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend, де показала приголомшливе шоу 5 і 6 липня. Втім, не всі оцінили її номер з пітоном на сцені заходу. Чимало користувачів звинуватили артистку в експлуатації тварини задля власних бажань.
Поки користувачі інстаграму та журналісти 24 каналу очікують на відповідь зоозахисників та організаторів фестивалю, а також у представників артистки щодо ситуації, в коментарях розгорілась справжня суперечка.
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Одні захоплюються виступом Тіни, інші обуруюються використянням Апельсина (таку назву має пітон), а інші і зовсім порівнюють виступ Кароль з відомим перформансом Брітні Спірс у 2000-х. Таку думку поширила в інстаграм-сторіз травесті-діва Монро.
Травесті-діва Монро порівняла виступ Тіни Кароль з Брітні Спірс / Скриншот з інстаграм-сторіз
Зокрема у своєму фейсбуці обурився журналіст і блогер Євген Будерацький, який закликав зоозахисників звернути увагу на цей інцидент.
Реакція мережі
- "Нащо було брати тварину на сцену";
- "Це ж не декор і не реквізит";
- "Бідний Апельсинчик";
- "Апельсинчика шкода";
- "Апельсинчику точно було не комфортно. Нервували обоє";
- "А для чого пітон?";
- "Апельсинчик злякався";
- "Ні… Жодний антураж не вартий мук живого створіння… Я не розумію, до чого взагалі цей пітон?";
- "Змійчик хоче додому";
- "Тіна, ти втратила корону";
- "Більшої маячні годі й придумати";
- "Це не нормально – брати за реквізит тварину, аби було символічно на сцені під пісню "Ніжно" чи "Твої Гріхи". Це низько, дивлячись, що вся Україна бореться за права тварин. Тіна, ти з'їхала до низу".