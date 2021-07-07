"Антураж не вартий мук тварини": Тіну Кароль розкритикували за участь пітона на концерті

7 липня 2021 , 19:28
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Джерело:

інстаграм Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль стала хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend, де показала приголомшливе шоу 5 і 6 липня. Втім, не всі оцінили її номер з пітоном на сцені заходу. Чимало користувачів звинуватили артистку в експлуатації тварини задля власних бажань.

Поки користувачі інстаграму та журналісти 24 каналу очікують на відповідь зоозахисників та організаторів фестивалю, а також у представників артистки щодо ситуації, в коментарях розгорілась справжня суперечка. 

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Одні захоплюються виступом Тіни, інші обуруюються використянням Апельсина (таку назву має пітон), а інші і зовсім порівнюють виступ Кароль з відомим перформансом Брітні Спірс у 2000-х. Таку думку поширила в інстаграм-сторіз травесті-діва Монро.


Травесті-діва Монро порівняла виступ Тіни Кароль з Брітні Спірс / Скриншот з інстаграм-сторіз

Зокрема у своєму фейсбуці обурився журналіст і блогер Євген Будерацький, який закликав зоозахисників звернути увагу на цей інцидент.

Реакція мережі

  • "Нащо було брати тварину на сцену";
  • "Це ж не декор і не реквізит";
  • "Бідний Апельсинчик";
  • "Апельсинчика шкода";
  • "Апельсинчику точно було не комфортно. Нервували обоє";
  • "А для чого пітон?";
  • "Апельсинчик злякався";
  • "Ні… Жодний антураж не вартий мук живого створіння… Я не розумію, до чого взагалі цей пітон?";
  • "Змійчик хоче додому";
  • "Тіна, ти втратила корону";
  • "Більшої маячні годі й придумати";
  • "Це не нормально – брати за реквізит тварину, аби було символічно на сцені під пісню "Ніжно" чи "Твої Гріхи". Це низько, дивлячись, що вся Україна бореться за права тварин. Тіна, ти з'їхала до низу".
Автор: Уляна Журба