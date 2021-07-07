"Антураж не вартий мук тварини": Тіну Кароль розкритикували за участь пітона на концерті

Українська співачка Тіна Кароль стала хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend, де показала приголомшливе шоу 5 і 6 липня. Втім, не всі оцінили її номер з пітоном на сцені заходу. Чимало користувачів звинуватили артистку в експлуатації тварини задля власних бажань.

Поки користувачі інстаграму та журналісти 24 каналу очікують на відповідь зоозахисників та організаторів фестивалю, а також у представників артистки щодо ситуації, в коментарях розгорілась справжня суперечка.

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Одні захоплюються виступом Тіни, інші обуруюються використянням Апельсина (таку назву має пітон), а інші і зовсім порівнюють виступ Кароль з відомим перформансом Брітні Спірс у 2000-х. Таку думку поширила в інстаграм-сторіз травесті-діва Монро.



Травесті-діва Монро порівняла виступ Тіни Кароль з Брітні Спірс / Скриншот з інстаграм-сторіз

Зокрема у своєму фейсбуці обурився журналіст і блогер Євген Будерацький, який закликав зоозахисників звернути увагу на цей інцидент.

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