Лірник висловився про Молочного у новому інтерв'ю.

До слова Антон Лірник уперше за довгий час дав інтерв'ю українській журналістці

Антон Лірник не розуміє, чому всі думають, що Андрій Молочний живе в Росії. Ба більше, шоумен заявив, що актор ніколи не жив там і не хотів цього.

Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення він теж жив у Києві. Я не можу цього доказати, але в мене повна впевненість, що він і досі живе в Києві. Нікуди він не поїхав, просто обірвав зв'язки з усіма, кого знав,

– сказав він.

Лірник зазначив, що не любить відповідати на питання про Молочного. Шоумен додав, що вони вже понад 10 років не спілкуються. Антон зізнався, що актор був близьким для нього, адже вони пропрацювали разом 15 років.

Мені було б дуже цікаво дізнатися, що він зараз думає, чому він каже те, що каже, чому він пише те, що пише. Мені було б дуже цікаво зрозуміти його мотивацію, чому він це робить,

– поділився Лірник.

Шоумен розповів, що раніше писав Молочному і питав, як справи, однак той не відповідав. Тепер Лірник щороку вітає Андрія з днем народження, на що той відповідає лише "дякую".

Кожен раз – це моя нова спроба, щоб він щось відповів, розповів свою мотивацію і думки, але він цього не робить. Я буду кожного року його вітати, тому що ми пів життя прожили разом. Я думаю, що всім було б дуже цікаво дізнатися, щоб він аргументовано розповів свою чітку позицію,

– додав шоумен.

До речі! В інтерв'ю, яке близько місяця тому вийшло на ютуб-каналі "Говорящие Головы", Антон Лірник заявив, що раніше не чув від Андрія Молочного українофобських висловлювань.

Яка позиція в Андрія Молочного?