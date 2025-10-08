Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Антон Лірник заявив, що не має російського громадянства. Під час розмови з Аліною Доротюк шоумен показав свій український паспорт, а також документи дружини та доньки.
Чоловік також зазначив, що за час роботи в Росії йому не пропонували громадянство.
Усі, з ким я там працював, розуміли, що я українець і що мені не потрібно (громадянство – Showbiz 24), що я приїхав працювати. Іноді мені пропонували зробити посвідку на проживання просто для того, щоб було простіше оформлювати зі мною відносини, але я теж не робив цього,
– розповів Лірник.
Інтерв'ю з Антоном Лірником: дивіться відео онлайн
Зауважимо, що у лютому 2025 року Міністерство юстиції РФ внесло Антона Лірника в реєстр "іноземних агентів". За словами шоумена, такий статус дають не лише тим люди, які мають російське громадянство.
У мене немає паспорта Росії, немає ніяких документів. Мене нічого не пов'язує з Росією. У мене там нічого немає і нічого не було. Це безглузде рішення з їхнього боку. Я розумію, для чого вони це зробили,
– сказав Антон.
До речі, після отримання статусу "іноземного агента" Лірник опублікував в інстаграмі допис, в якому показав український паспорт і зазначив, що він у нього єдиний.
З якого дива ви вирішили, що можна оголошувати "іноземним агентом" іноземця – для мене загадка. Тому що я за паспортом для вас уже спочатку "іноземний агент",
– написав тоді шоумен.
Антон Лірник показав український паспорт / Скриншот з інстаграму шоумена
Коли Антон Лірник поїхав з Росії?
В інтерв'ю Антон Лірник розповів, що ніколи не жив у Росії, а лише іноді працював.
До 2022 року шоумен мешкав у столиці України й планував надалі там залишатися, адже у січні того ж року купив будинок під Києвом. Однак на початку повномасштабного вторгнення разом із сім'єю був у Москві.
"У мене не було можливості одразу поїхати (з Росії – Showbiz 24). Це було пов'язано зі здоров'ям: і моїм, і родини. Тому я був вимушений залишитися там ще місяць", – повідомив Лірник.