Антон Лірник заявив, що не має російського громадянства. Під час розмови з Аліною Доротюк шоумен показав свій український паспорт, а також документи дружини та доньки.

Чоловік також зазначив, що за час роботи в Росії йому не пропонували громадянство.

Усі, з ким я там працював, розуміли, що я українець і що мені не потрібно (громадянство – Showbiz 24), що я приїхав працювати. Іноді мені пропонували зробити посвідку на проживання просто для того, щоб було простіше оформлювати зі мною відносини, але я теж не робив цього,

– розповів Лірник.

Зауважимо, що у лютому 2025 року Міністерство юстиції РФ внесло Антона Лірника в реєстр "іноземних агентів". За словами шоумена, такий статус дають не лише тим люди, які мають російське громадянство.

У мене немає паспорта Росії, немає ніяких документів. Мене нічого не пов'язує з Росією. У мене там нічого немає і нічого не було. Це безглузде рішення з їхнього боку. Я розумію, для чого вони це зробили,

– сказав Антон.

До речі, після отримання статусу "іноземного агента" Лірник опублікував в інстаграмі допис, в якому показав український паспорт і зазначив, що він у нього єдиний.

З якого дива ви вирішили, що можна оголошувати "іноземним агентом" іноземця – для мене загадка. Тому що я за паспортом для вас уже спочатку "іноземний агент",

– написав тоді шоумен.

