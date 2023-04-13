"Він захищав і захистив": у Харкові попрощалися з Антоном Дербіловим, який загинув на фронті

У боях за Луганщину загинув музикант і художник Антон Дербілов. З ним попрощалися в Харкові 12 квітня.

6 квітня на фронті загинув музикант, художник і скульптор Антон Дербілов з позивним "Патрік". Прощання з ним пройшло у Харкові через 6 днів, повідомляє 24 Канал.

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На прощанні зібралися побратими та друзі, рідні – дружина та доньки. Митця та захисника поховали на Алеї Героїв.

Тато завжди знав, що сказати. Завжди був впевнений у собі, у нас. Він лев, гордий лев. Всі ми знаємо: не було нічого, що він би любив більше за нас і за свій дім, який він захищав і захистив,

– поділилась донька загиблого воїна Софія Дербілова.

Що відомо про втрату

Антон Дербілов служив у 5 Слобожанській бригаді Національної гвардії – вступив у лави добровольців ще 24 лютого минулого року. Він з побратимами захищав і звільняв Харківську та Донецьку області. Загинув під час мінометного обстрілу під Кремінною.

Антона Дербілова знають у багатьох країнах не як захисника, а як автора мініатюрних скульптур. Він з дружиною створив фігурки козаків армії Богдана Хмельницького. Також захисник грав у гурті Alcohol Ukulele, танцював фламенко. Вже бувши на передовій, він знявся у кліпі про Харків.

Ще за життя Антона Дербілова нагородили відзнаками "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".