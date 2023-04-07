Художник і музикант Антон Дербілов на псевдо "Патрік" загинув на війні у четвер, 6 квітня. Це сталося під час боїв за звільнення селища Кремінна у Луганській області.
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Загинув Антон Дербілов
Антон Дербілов служив у 5 Слобожанській бригаді Національної гвардії, куди вступив у лютому 2022 року. Побратими музиканта й повідомили про загибель.
6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой. Солдат Дербілов Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу,
– повідомили у бригаді.
Загинув Антон Дербілов / Фото з фейсбуку Слобожанської бригади
Що відомо про Антона Дербілова
- Антон Дербілов – скульптор, художник і музикант з Харкова. Йому було 43 роки.
- В Антона залишилося троє доньок.
- За життя Антона Дербілова нагородили медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".