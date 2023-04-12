Російські окупанти оприлюднили відео, на якому видно страту українського військовополоненого. Жахливі кадри поширилися у мережі, українці закликають світову спільноту нарешті діяти. Реагують і знаменитості, пише 24 Канал. Хтось поширює важливу інформацію для закордонної аудиторії без коментарів, а хтось ділиться думками.
До теми Відео зі стратою українського військового: Лубінець пояснив, для чого це окупантам
Катя Осадча
Телеведуча нагадала, що потрібно нарешті припинити толерувати Росію у будь-яких міжнародних спільнотах. Вона поділилась історією про те, як завдяки проєкту змогла допомогти жінці, яка шукала чоловіка. Та його знайшли, на жаль, загиблим.
Знову ступор і шок… Я не подивилася відео страти, не знайшла сил. Хоча потрібно, потрібно бачити і знати всьому світу. Росія головує зараз у Раді Безпеки ООН. І в цей самий час росіяни катують, ґвалтують, викрадають і під захопливі погляди і радість співвітчизників страчують українців!!!
– підкреслила Осадча.
"Ми маємо домогтися справедливості і це обов’язково зробимо! Але нам потрібна підтримка світу і точно, як мінімум в ООН перестати носитися з терористичною державою. Вчора я довго не могла заснути, наша волонтерка з пошуку прислала повідомлення з подякою від жінки, що шукала свого чоловіка. Ми, на жаль, знайшли його вже загиблим. Жінка дякувала нам за роботу. І казала що ми ж не винні. Я дивилася на повідомлення і плакала, адже наші люди не мають переживати все це".
Джамала
Виконавиця нагадала, що Росія – країна терорист. "Світ повинен побачити, що таке Росія насправді".
Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз
The Hardkiss
Юлія Саніна закликає світ до реальних дій. "Шок. Світ не може більше зберігати мовчання".
Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз
Надя Дорофєєва
Співачка емоційно відреагувала на новину. "Це як взагалі можливо? Мразі".
Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз
Kalush Orchestra
Для всіх моїх іноземних підписників. Такі жахливі речі трапляються з нашими людьми,
– звернулись представники гурту.
Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз
Леся Нікітюк
Ведуча поділилась лаконічним коментарем англійською, що зрозумілий без перекладу.
Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз
Алекс Топольський
"Друзі, я шокований сьогоднішніми новинами. Вічна пам'ять герою, а всі, хто винен у цьому, понесуть своє покарання рано чи пізно", – каже Холостяк.
Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз
Пояснимо, журналісти CNN пишуть, що існує два відео зі стратами українських військовополонених. Перше – зроблене нещодавно, ймовірно, на Бахмутському напрямку. Інше відео поширилося вчора, 11 квітня, але його датування визначити складно.