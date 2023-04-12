Російські окупанти оприлюднили відео, на якому видно страту українського військовополоненого. Жахливі кадри поширилися у мережі, українці закликають світову спільноту нарешті діяти. Реагують і знаменитості, пише 24 Канал. Хтось поширює важливу інформацію для закордонної аудиторії без коментарів, а хтось ділиться думками.

До теми Відео зі стратою українського військового: Лубінець пояснив, для чого це окупантам

Катя Осадча

Телеведуча нагадала, що потрібно нарешті припинити толерувати Росію у будь-яких міжнародних спільнотах. Вона поділилась історією про те, як завдяки проєкту змогла допомогти жінці, яка шукала чоловіка. Та його знайшли, на жаль, загиблим.

Знову ступор і шок… Я не подивилася відео страти, не знайшла сил. Хоча потрібно, потрібно бачити і знати всьому світу. Росія головує зараз у Раді Безпеки ООН. І в цей самий час росіяни катують, ґвалтують, викрадають і під захопливі погляди і радість співвітчизників страчують українців!!!

– підкреслила Осадча.

"Ми маємо домогтися справедливості і це обов’язково зробимо! Але нам потрібна підтримка світу і точно, як мінімум в ООН перестати носитися з терористичною державою. Вчора я довго не могла заснути, наша волонтерка з пошуку прислала повідомлення з подякою від жінки, що шукала свого чоловіка. Ми, на жаль, знайшли його вже загиблим. Жінка дякувала нам за роботу. І казала що ми ж не винні. Я дивилася на повідомлення і плакала, адже наші люди не мають переживати все це".

Джамала

Виконавиця нагадала, що Росія – країна терорист. "Світ повинен побачити, що таке Росія насправді".



Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз

The Hardkiss

Юлія Саніна закликає світ до реальних дій. "Шок. Світ не може більше зберігати мовчання".



Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз

Надя Дорофєєва

Співачка емоційно відреагувала на новину. "Це як взагалі можливо? Мразі".



Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз

Kalush Orchestra

Для всіх моїх іноземних підписників. Такі жахливі речі трапляються з нашими людьми,

– звернулись представники гурту.



Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк

Ведуча поділилась лаконічним коментарем англійською, що зрозумілий без перекладу.



Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз

Алекс Топольський

"Друзі, я шокований сьогоднішніми новинами. Вічна пам'ять герою, а всі, хто винен у цьому, понесуть своє покарання рано чи пізно", – каже Холостяк.



Реакції зірок на відео зі стратою / Фото з інстаграм-сторіз

Зверніть увагу! Нелюдська поведінка російських військових з українськими військовополоненими – черговий доказ того, що Росія – країна-терорист. Ці відео зі злочинами повинен побачити увесь світ, щоб закликати до негайної реакції світових лідерів. Окупанти продовжують головувати на Радбезі ООН. Міжнародна спільнота повинна якнайшвидше надати допомогу, зокрема зброю, щоб покласти край безкарності загарбників.

Пояснимо, журналісти CNN пишуть, що існує два відео зі стратами українських військовополонених. Перше – зроблене нещодавно, ймовірно, на Бахмутському напрямку. Інше відео поширилося вчора, 11 квітня, але його датування визначити складно.