Зі зброєю в руках: на війні загинув Антон Дербілов – художник і музикант

У боях за Україну загинув скульптор, художник та музикант Антон Дербілов, який служив у 5 Слобожанській бригаді Національної гвардії. Він отримав поранення після обстрілу та помер зі зброєю в руках.

Художник і музикант Антон Дербілов на псевдо "Патрік" загинув на війні у четвер, 6 квітня. Це сталося під час боїв за звільнення селища Кремінна у Луганській області.

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Загинув Антон Дербілов

Антон Дербілов служив у 5 Слобожанській бригаді Національної гвардії, куди вступив у лютому 2022 року. Побратими музиканта й повідомили про загибель.

6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой. Солдат Дербілов Антон був ветераном Слобожанського контрнаступу,

– повідомили у бригаді.



Загинув Антон Дербілов / Фото з фейсбуку Слобожанської бригади

Що відомо про Антона Дербілова

Антон Дербілов – скульптор, художник і музикант з Харкова. Йому було 43 роки.

В Антона залишилося троє доньок.

За життя Антона Дербілова нагородили медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким гвардійця.