Художник и музыкант Антон Дербилов с псевдонимом "Патрик" погиб на войне в четверг, 6 апреля. Это произошло во время боев за освобождение поселка Кременная в Луганской области.
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Погиб Антон Дербилов
Антон Дербилов служил в 5-й Слобожанской бригаде Национальной гвардии, куда поступил в феврале 2022 года. Побратимы музыканта и сообщили о гибели.
6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках. Жил и погиб как Герой. Солдат Дербилов Антон был ветераном Слобожанского контрнаступления,
– сообщили в бригаде.
Погиб Антон Дербилов / Фото из фейсбука Слобожанской бригады
Что известно об Антоне Дербилове
- Антон Дербилов – скульптор, художник и музыкант из Харькова. Ему было 43 года.
- У Антона осталось три дочери.
- При жизни Антона Дербилова наградили медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям российско-украинской войны" и за "Доблестную службу".