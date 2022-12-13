Віскі від Еда Ширана та прапор Росії, об який можна витерти ноги: музей "Антитіл" відкрито
"Антитіла" з нагоди свого 14-річчя, а також єдиного українського концерту, який відбудеться 25 грудня у Львові, відкрили власний музей. Серед експонатів – ірландське віскі, яке подарував Ед Ширан, ексклюзивні трофеї з передової та особисті речі музикантів.
Музей буде відкрити на території !Festrepublic з 12 по 25 грудня. Музиканти зібрали разом та привезли до Львова пів тонни експонатів, які пов'язані з творчим шляхом гурту.
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Експонати музею "Антитіл"
- Перша техніка, на яку знімалися кліпи гурту "Антитіла".
- Перші мікрофони Тараса Тополі.
- Робочі блокноти менеджменту.
- Нагороди і відзнаки гурту.
- Костюми і реквізит зі зйомок кліпів.
- Десятки творчих робіт прихильників гурту.
- Бурштинові картини і уламки ракет, які сипались на голови музикантам під час служби на Харківщині.
- Різні видання пропаганди з деокупованих територій, де несли службу музиканти гурту "Антитіла" та інші трофеї 130 батальйону ТрО.
"З початку заснування гурту ми мали традицію зберігати подарунки від наших прихильників, а також різні цікаві речі з наших гастролей, зйомок, особистих архівів, а також і з передової, адже волонтерством ми почали займатися ще у 2014. Так, за 14 років ми зібрали не багато, не мало – кілька сотень експонатів, серед яких ви навіть зможете побачити пісок з вільної Херсонщини, який ми ще тоді, випадково привезли зі зйомок кліпу, які проходили в Олешківській пустелі. Наша команда працювала над музеєм 14 років, а встановлювала дві доби, аби показати усім охочим трохи залаштунки нашого творчого шляху", – розповів Тарас Тополя.
Тож приходьте, приходьте з родинами, також ви можете придбати певні речі. Усі кошти ми перераховуватимемо на потреби ЗСУ у наш благодійний фонд,
– закликав артист.
Відвідування музею безплатне. Частину експонатів можна придбати, щоб підтримати проєкти Благодійного Фонду "Антитіла". А вже 25 грудня музиканти зіграють єдиний український концерт у цьому році.
Де: місто Львів, !FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24-26
Квитки: на сайті
Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн