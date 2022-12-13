Музей будет открыт на территории !Festrepublic с 12 по 25 декабря. Музыканты собрали вместе и привезли во Львов пол тонны экспонатов, связанных с творческим путем группы, информирует 24 канал.
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Экспонаты музея "Антител"
- Первая техника, на которую снимались клипы группы "Антитела".
- Первые микрофоны Тараса Тополи.
- Рабочие блокноты управления.
- Награды группы.
- Костюмы и реквизит по съемкам клипов.
- Десятки творческих работ поклонников группы.
- Янтарные картины и обломки ракет, которые сыпались на головы музыкантам во время службы в Харьковской области.
- Различные издания пропаганды с деоккупированных территорий, где несли службу музыканты группы "Антитела", и другие трофеи 130 батальона ТРО.
"С начала основания группы мы имели традицию хранить подарки от наших поклонников, а также разные интересные вещи из наших гастролей, съемок, личных архивов, а также с передовой, ведь волонтерством мы начали заниматься еще в 2014. Так, за 14 лет мы собрали не много, не мало – несколько сотен экспонатов, среди которых вы даже сможете увидеть песок из свободной Херсонщины, который мы еще тогда случайно привезли со съемок клипа, которые проходили в Олешковской пустыне. Наша команда работала над музеем 14 лет, а устанавливала двое суток, чтобы показать всем желающим немного заделки нашего творческого пути", – рассказал Тарас Тополя.
Так что приходите, приходите с семьями, тоже вы можете приобрести определенные вещи. Все средства мы будем перечислять на нужды ВСУ в наш благотворительный фонд,
– призвал артист.
Посещение музея бесплатное. Часть экспонатов можно приобрести для поддержки проектов Благотворительного Фонда "Антитела". А уже 25 декабря музыканты сыграют единственный концерт в этом году.
Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн