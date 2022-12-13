Музей будет открыт на территории !Festrepublic с 12 по 25 декабря. Музыканты собрали вместе и привезли во Львов пол тонны экспонатов, связанных с творческим путем группы, информирует 24 канал.

Не упустите О концерте во Львове, Нацотборе на Евровидение, Новый год и войне: интервью с Тарасом Тополей

Экспонаты музея "Антител"

Первая техника, на которую снимались клипы группы "Антитела".

Первые микрофоны Тараса Тополи.

Рабочие блокноты управления.

Награды группы.

Костюмы и реквизит по съемкам клипов.

Десятки творческих работ поклонников группы.

Янтарные картины и обломки ракет, которые сыпались на головы музыкантам во время службы в Харьковской области.

Различные издания пропаганды с деоккупированных территорий, где несли службу музыканты группы "Антитела", и другие трофеи 130 батальона ТРО.

"С начала основания группы мы имели традицию хранить подарки от наших поклонников, а также разные интересные вещи из наших гастролей, съемок, личных архивов, а также с передовой, ведь волонтерством мы начали заниматься еще в 2014. Так, за 14 лет мы собрали не много, не мало – несколько сотен экспонатов, среди которых вы даже сможете увидеть песок из свободной Херсонщины, который мы еще тогда случайно привезли со съемок клипа, которые проходили в Олешковской пустыне. Наша команда работала над музеем 14 лет, а устанавливала двое суток, чтобы показать всем желающим немного заделки нашего творческого пути", – рассказал Тарас Тополя.

Так что приходите, приходите с семьями, тоже вы можете приобрести определенные вещи. Все средства мы будем перечислять на нужды ВСУ в наш благотворительный фонд,

– призвал артист.

Посещение музея бесплатное. Часть экспонатов можно приобрести для поддержки проектов Благотворительного Фонда "Антитела". А уже 25 декабря музыканты сыграют единственный концерт в этом году.

Когда: 25 декабря в 19:00

Где: город Львов, !FESTrepublic, ул. Старознесенская, 24-26

Билеты: на сайте

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн