На сторінці "Антитіл" опублікували фото Тараса Тополі у військовій формі. Сьогодні, 21 червня, в музиканта день народження.

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"Антитіла" привітали фронтмена

Команда колективу пожартувала про його "знання" сучасного сленгу та водночас світовий успіх і дуети з легендарними музикантами.

Людина, яка не знає слова крінж та краш, але все одно набирає мільйони переглядів в тікток та десятки тисяч людей на живих концертах! Людина, яка виступає на одній сцені з легендами світової музики. 36! Два рази по 18! Офіційно, по закону, вже не молодь! Але в душі завжди 18!

– поділилися "Антитіла".



Тарас Тополя / Фото з інстаграму Тараса Тополі

У гурті додали, що не перестають дивуватись мудрості, виваженості та сміливості музиканта. Вони запевняють, що завжди будуть поруч.

"Ти надійний друг, хоч і дуже закритий, ти дуже відповідальний, хоч і одночасно забудькуватий. Ми звикли. Ти маєш знати, що поруч з тобою йдуть люди, які не зрадять, які підтримають і прикриють. З повагою, Колектив Антитіла & Co".

День народження в "Антитіл"

У день народження Тараса Тополі 15 років виповнюється й колективу "Антитіла". Сьогодні вони анонсували закордонний тур, який відбудеться восени цього року.

"Ми завжди грали й співали про те, що радувало і бентежило нас особисто. За цей час ми створили багато різних пісень. Зняли десятки кліпів, щоб передати зміст і настрій кожної композиції. Ми змінювали стиль, експериментували з музикою, ми збирали паби й стадіони, поміж цим займалися волонтерською і військовою справами. Завжди намагалися бути чесними перед собою і перед прихильниками. Ми несемо відповідальність за наші слова і вчинки перед людьми, які колись впустили нашу творчість у своє життя. І ми намагаємося бути щирими у всьому, що робимо", – поділилися учасники гурту у святковий день.



Анонси концертів "Антитіл" / Фото з інстаграму гурту