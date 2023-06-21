На странице "Антител" опубликовали фото Тараса Тополи в военной форме. Сегодня, 21 июня, у музыканта день рождения.

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"Антитела" поздравили фронтмена

Команда коллектива пошутила о его "знании" современного сленга и одновременно мировом успехе и дуэтах с легендарными музыкантами.

Человек, не знающий слова кринж и краш, но все равно набирает миллионы просмотров в тикток и десятки тысяч людей на живых концертах! Человек, выступающий на одной сцене с легендами мировой музыки. 36! Два раза по 18! Официально, по закону, уже не молодежь! Но в душе всегда 18!

– поделились "Антитела".



Тарас Тополя / Фото из инстаграма Тараса Тополи

В группе добавили, что не перестают удивляться мудрости, взвешенности и смелости музыканта. Они уверяют, что всегда будут рядом.

"Ты надежный друг, хоть и очень закрытый, ты очень ответственный, хоть и одновременно забывчивый. Мы привыкли. Ты должен знать, что рядом с тобой идут люди, которые не предадут, которые поддержат и прикроют. С уважением, Коллектив Антитела & Co".

День рождения в "Антител"

В день рождения Тараса Тополи 15 лет исполняется и коллективу "Антитела". Сегодня они анонсировали зарубежный тур, который состоится осенью этого года.

"Мы всегда играли и пели о том, что радовало и смущало нас лично. За это время мы создали много разных песен. Сняли десятки клипов, чтобы передать смысл и настроение каждой композиции. Мы меняли стиль, экспериментировали с музыкой, мы собирали пабы и стадионы. , между этим занимались волонтерским и военным делами. Всегда старались быть честными перед собой и перед поклонниками. Мы несем ответственность за наши слова и поступки перед людьми, которые когда-то впустили наше творчество в свою жизнь. И мы стараемся быть искренними во всем, что делаем", – поделились участники группы в праздничный день.



Анонсы концертов "Антител" / Фото из инстаграма группы