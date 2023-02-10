Неделю назад "Антитела" представили мощную военную песню "Фортеця Бахмут", а теперь выпустили и видео на композицию. В ролике есть настоящие военные, а также реальная работа украинской артиллерии по враждебным целям.

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"Антитела" выпустили клип, снятый в Бахмуте

Музыканты снимали клип прямо в Бахмуте, где провели трое суток на передовой. Чтобы воплотить идею в жизнь, коллектив решил не просто снять актеров и постановочные кадры с войны, а показать реальную работу украинской армии. К тому же, Бахмут стал одним из символов великой войны.

Песню и клип группа посвятила всем Вооруженным Силам Украины и украинскому народу, который сопротивляется российским оккупантам. Следует отметить, что съемки были согласованы, скоординированы и поддержаны командованием сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Антитела – Фортеця Бахмут": смотрите видео онлайн

Идея видеоработы – показать, как снаряды, на которых написаны цитаты из песни, летят и уничтожают врага. В кадрах было боевое подразделение 59 гаубического артдивизиона 45 отдельной артиллерийской бригады.

Какими были съемки клипа

Съемки клипа продолжались на морозе и при неблагоприятных погодных условиях. Процесс съемок начался заранее, когда вместе с командованием были изучены и определены позиции. Все происходило параллельно – борьба за Бахмут и съем ролика. Камеры стояли на подлинных позициях, под наблюдением вражеских разведчиков, беспилотников и под угрозой попадания вражескими кассетными снарядами.

Контрбатарейная борьба – когда наши артиллерийские позиции враг пытается каким-либо образом уничтожить. Ребята стреляют, их позицию обнаруживают с воздуха, и пока идет работа, враг пытается эту позицию "накрыть", именно поэтому производится несколько выстрелов, выполняется поставленная задача, отрабатываются цели и максимально быстро пушка складывается и переезжает на другую огневую позицию,

– рассказал Сергей Усик.

В клипе можно увидеть и реальные попадания по реальным враждебным целям (например, скопление техники) из мощной пушки, которую предоставили партнеры, М777 или "Три Топора".

"Антитела" привезли в самую горячую точку оборудования более чем на 300 тысяч долларов, но стоимость клипа неоценима. Многое осталось за кадром.

Лидер "Антител" Тарас Тополя рассказал, что долго размышлял над идеей клипа, но многие из мыслей пришлось отбросить из-за войны. Основу сценария предложил режиссер Кадим Тарасов. Виктор Скуратовский и Сергей Вусик в единой творческой команде совместно доработали сценарий и воплотили его в жизнь. Все снимал оператор Сергей Бандерас. Также съемки были в Киеве, на Ледовом стадионе – закрытой локации, изредка дающей разрешение на такие проекты.

"В кадре также боевой автомобиль медицинского подразделения Маэстро 130 бТРО, который использовался на боевых задачах "Антителами". Главные герои клипа вовсе не актеры. А настоящие воины 45 отдельной артиллерийской бригады. Какого-то особого кастинга не было. До последнего момента, пока съемочная группа не прибыла на позиции, никто не знал, кто будет на них. Это реальное подразделение, выполнявшее боевое задание, находясь на боевом дежурстве. Без украшений, без грима, все так, как оно есть, – мазут, порох, мороз, обветренные лица и ярость", – рассказал Тарас Тополя.

Напомним, "Антитела" проведут ряд концертных мероприятий за границей с целью популяризации украинской музыки, знакомства с героической борьбой Украины и армии. Первый город – Лондон. Также совместно с посольством США и посольством Украины в Англии "Антитело" примут участие в важных мероприятиях, посвященных годовщине войны.