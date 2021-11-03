В Антіна Мухарського помер батько

Український актор і громадський діяч Антін Мухарський втратив батька. Днями в чоловіка стався інсульт, а вранці 2 листопада він помер. Зірковий син розповів, яким був останній день його життя. Щемливі деталі читайте нижче.

Знаменитий Антін Мухарський наголосив, що його батьку Дмитру "Бог відпустив майже 90 років". Його життя раптово обірвалося після сімейної прогулянки з дружиною і молодшим сином. Причиною смерті став інсульт.

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"Його останні день теж був прекрасним. Вони разом з мамою і моїм молодшим братом пішли у кіно, потім повечеряли у ресторанчику, потім вешталися торговим центром. Потім прийшли додому, натхненні й наповнені", – пригадав шоумен.

Стався інсульт. Складна операція, штучна кома, декілька днів боротьби й вранішній дзвінок мами: "Батько помер",

– поділився Антін Мухарський.

Він наголосив, що батько лишив по собі світ, "сповнений щастя, добра та любові". Відтак прощання з ним буде публічним. Час і місце шоумен сповістить згодом.

Батько Антіна Мухарського Дмитро / Фото з фейсбуку шоумена

Дмитро Мухарський – український режисер і народний артист України, котрий: