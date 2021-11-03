Знаменитий Антін Мухарський наголосив, що його батьку Дмитру "Бог відпустив майже 90 років". Його життя раптово обірвалося після сімейної прогулянки з дружиною і молодшим сином. Причиною смерті став інсульт.
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"Його останні день теж був прекрасним. Вони разом з мамою і моїм молодшим братом пішли у кіно, потім повечеряли у ресторанчику, потім вешталися торговим центром. Потім прийшли додому, натхненні й наповнені", – пригадав шоумен.
Стався інсульт. Складна операція, штучна кома, декілька днів боротьби й вранішній дзвінок мами: "Батько помер",
– поділився Антін Мухарський.
Він наголосив, що батько лишив по собі світ, "сповнений щастя, добра та любові". Відтак прощання з ним буде публічним. Час і місце шоумен сповістить згодом.
Батько Антіна Мухарського Дмитро / Фото з фейсбуку шоумена
Дмитро Мухарський – український режисер і народний артист України, котрий:
- поставив десятки всеукраїнських фестивалів, театралізованих вистав та козацьких свят по всій Україні;
- зняв художньо-історичний фільм "Я – Бандера", сюжетна лінія якого створена на основі архівних документів;
- у 75 років став чемпіоном з бодибілдингу серед ветеранів, а жим штанги лежачи робив до останнього дня, як стверджує Антін Мухарський.