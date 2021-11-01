На час смерті Колеснику був 71 рік. Він відомий ролями в кінофільмах "Як гартувалася сталь, "Балада про доблесного лицаря Айвенго", "Той, хто пройшов крізь вогонь" та інших.

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Наразі рідні та друзі не повідомляють, що стало причиною смерті актора.

Що відомо про Олексія Колесника

  • Народився 20 березня 1950 року в місті Карлівка (Полтавська область).
  • У 1973 році дебютував у кіно.
  • У 1975 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.
  • Того ж року почав працювати в українських театрах.
  • У 1978 році розпочав кар'єру на кіностудії Довженка.
  • Через 4 роки став штатним актором студії.
  • Був членом Національної спілки кінематографістів України.

Найвідоміші фільми

  • "Як гартувалася сталь";
  • "Алтунін приймає рішення";
  • "Балада про доблесного лицаря Айвенго";
  • "Холодне літо п'ятдесят третього";
  • "Війна на західному напрямку";
  • "День переможених";
  • "Той, хто пройшов крізь вогонь".

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