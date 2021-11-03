Знаменитый Антин Мухарский подчеркнул, что его отцу Дмитрию "Бог отпустил почти 90 лет". Его жизнь внезапно оборвалась после семейной прогулки с женой и младшим сыном. Причиной смерти стал инсульт.

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"Его последние день тоже был прекрасным. Они вместе с мамой и моим младшим братом пошли в кино, потом поужинали в ресторанчике, потом бродили по торговому центру. Потом пришли домой, вдохновенные и наполненные", – вспомнил шоумен.

Случился инсульт. Сложная операция, искусственная кома, несколько дней борьбы и утренний звонок мамы: "Отец умер",

– поделился Антин Мухарский.

Он отметил, что отец оставил после себя мир, "полный счастья, добра и любви". Поэтому прощание с ним будет публичным. Время и место шоумен сообщит позже.

Отец Антина Мухарского Дмитрий / Фото из Фейсбука шоумена

Дмитрий Мухарский – украинский режиссер и народный артист Украины, который: