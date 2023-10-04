Зникло світло та вимкнулась апаратура: як на концерті Анни Трінчер трапилась курйозна ситуація

Днями українська співачка Анна Трінчер виступила в Одесі. Втім, просто в розпалі концерту трапилась непередбачувана ситуація.

У залі вимкнулось світло, звук і апаратура. На щастя, співачка не розгубилася й продовжила виступ, а зал її підтримав гучними оплесками.

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Непередбачуваний інцидент на концерті в Одесі

За несподіваним поворотом подій під час концерту Анни Трінчер в Одесі раптово зникло світло. Через це все обладнання та музика також вимкнулися. Навіть мікрофон не працював через технічні проблеми. Однак зірка не дала цій невдачі злякати себе, тож вона продовжила шоу. Публіка підтримала виконавицю, всі гучно аплодували та кричали.



Анна Трінчер виступила в Одесі, де трапився курйозний випадок / Скриншот з відео

Казуси на концертах Анни Трінчер: коротко

Днями на репетиції перед виступом співачці стало погано. Їй викликали швидку допомогу, де Трінчер прокапали. Після лікарні Анна поїхала додому, однак там їй теж стало зле і знову довелося викликати лікарів. Через це артистка не змогла вийти на сцену до глядачів. Згодом перед концертом у Львові була схожа ситуація, однак Анна все ж виступила перед шанувальниками.

Нещодавно Трінчер виступала на весіллі. Там для неї облаштували імпровізовану сцену. Під час виступу співачка вирішила спуститися та заспівати гостям в залі. Проте вона спіткнулася і впала зі сходів.