Анна Саліванчук розповіла, що число 17 – для неї особливе та магічне, і саме в цей день її прооперували. Вона вважає, що це число є щасливим, оскільки 17-го серпня народилась вона, 17 листопада – син Гліб і 17 липня вона одружилась зі своїм чоловіком Олександром. А 17 квітня вона лягла "під ніж" хірурга.

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Все пройшло добре. Я вдячна Богу, що визначилася з лікарем і це саме Антон Антонович Шкіряк. Я була у дуже багатьох лікарів в різних лікарнях і клініках. Навіть відправляла своє МРТ в Німеччину. І все ж вирішила робити операцію в Україні. Наші лікарі нічим не гірші за іноземних. Тим більше я зараз бачу які вони досвідчені, проходять багато практик по всьому світу,

– розповіла Саліванчук.

Жінка також порекомендувала усім своїм підписникам прислухатись до свого тіла і збирати про нього максимальну інформацію.

"Не слухайте одного лікаря. Ідіть до другого, третього, десятого. Зберіть максимально повну інформацію. Почуйте різні думки і тоді визначайтеся, що робити далі! Якщо ви відчуваєте, що німіють руки, ноги, негайно робіть МРТ і біжіть по лікарях. Це все дуже серйозно і відкладати ні в якому разі не можна", – додала зірка.

Окрім тексту, жінка доповнила допис відеороликом, у якому постала у чорній мереживній білизні з бандажем на шиї. Символічно у день операції вона показала, як його знімає та стає "вільною".

Реакція фанатів

Підписники Анни Саліванчук зраділи, що з акторкою все гаразд, і залишили їй чимало побажань: