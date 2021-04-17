Анна Саливанчук рассказала, что число 17 – для нее особенное и магическое, и именно в этот день ее прооперировали. Она считает, что это число является счастливым, поскольку 17-го августа родилась она, 17 ноября – сын Глеб и 17 июля она вышла замуж за своего мужа Александра. А 17 апреля она легла "под нож" хирурга.

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Все прошло хорошо. Я благодарна Богу, что определилась с врачом и это именно Антон Антонович Шкиряк. Я была у очень многих врачей в разных больницах и клиниках. Даже отправляла свое МРТ в Германию. И все же решила делать операцию в Украине. Наши врачи ничем не хуже иностранных. Тем более я сейчас вижу какие они опытные, проходят много практик по всему миру,

– рассказала Саливанчук.

Женщина также порекомендовала всем своим подписчикам прислушиваться к своему телу и собирать о нем максимальную информацию.

"Не слушайте одного врача. Идите ко второму, третьему, десятому. Соберите максимально полную информацию. Услышьте разные мнения и тогда определяйтесь, что делать дальше! Если вы чувствуете, что немеют руки, ноги, немедленно делайте МРТ и бегите по врачам. Это все очень серьезно и откладывать ни в коем случае нельзя", – добавила звезда.

Кроме текста, женщина дополнила сообщение видеороликом, в котором предстала в черном кружевном белье с бандажом на шее. Символически в день операции она показала, как его снимает и становится "свободной".

Реакция фанатов

Подписчики Анны Саливанчук обрадовались, что с актрисой все в порядке, и оставили ей немало пожеланий: