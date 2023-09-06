"Просто в серце": фани у захваті від нового треку Анни Трінчер, який віруситься в тіктоці

Співачка Анна Трінчер презентувала нову пісню "Очі". Цей трек вже став вірусним у соцмережах. Про що розповідає композиція – далі.

Популярна українська співачка Анна Трінчер презентувала довгоочікувану композицію "Очі". Її в мережі називають мантрою кохання.

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Нова пісня Анни Трінчер

Пісня "Очі" – це легка композиція, що розповідає про палке кохання. Співачка спробувала довести, що справжнє кохання, навіть з першого погляду, – не міф.

Очі – це дзеркало душі, через них ми потрапляємо кудись глибше, читаємо думки та емоції інших. Через очі ми закохуємося, радіємо та переживаємо тривогу. А коли очі говорять коханням, то тільки двом партнерам відомо про всю глибину справжніх почуттів. Ця пісня для кожного розкривається по особливому, так само як і є особливою для мене,

– поділилась Анна Трінчер.

Раніше виконавиця вирішила по-новому відкритися у своїй творчості. Новий виток розпочався з композиції "Кропива", а наступною стала – "Очі". Це дві різні історії кохання та два різних життя співачки, які вона збирається доповнювати та розповідати у своїх майбутніх, але найближчих роботах.

Ще перед виходом пісні Анна запустила мелодію "Очі" у тікток – там понад 1,5 тисячі користувачів за три дні записали свої відео під пісню. Трек завірусився та потрапив у тренди.

Анна Трінчер – "Очі": дивіться відео онлайн

Як відреагували в мережі

Шанувальники діляться першими враженнями після прослуховування прем'єри Анни Трінчер.