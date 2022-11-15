Під час війни на футбольних матчах часто виступають українські зірки, виконують гімн України. На одну з ігор запросили Анну Трінчер.
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Анну Трінчер розкритикували за виконання гімну
Після виступу на стадіоні на Анну полилася хвиля хейту. Дівчину розкритикували за манеру виконання, одяг.
- "Чесно, мені не сподобалося ваше виконання гімну. Гімн – це символ державності. Так само як тризуб і прапор. Це щось величне та святе. А ви виконали його в своїй "попсовій" манері. І ваші рухи були зайвими. Бо під час виконання гімну всі ніби завмирають. А ви дуже перегравали".
- "Заспівала так, ніби на репетиції. Гімн співають з гордо піднятою головою, а не крутитись і скавчати, як цуценя. Вибач, здорова критика".
- "Таке собі. Треба поважати країну, в якій живеш, людей, які мають це почути, а тоді вже своїми "феканнями" посилати інших. Гімн – це те, як співає серце та душа кожного українця. Шкода, що ви свідомо наперед послали всіх. За вбрання взагалі варто змовчати".
- "Жах, кожен співає гімн, як хоче. Це абсолютний жах. Таке відчуття, ніби вона ковтає слова, так не має бути. Наш гімн – це наша гордість. Його потрібно виконувати сильно, чітко, з характером. А ось це, вибачте, знущання".
Що відповіла артистка
Анна опублікувала допис з відео свого виступу. У ньому заявила, що не погоджується з критикою: "Для тих, кому не подобається моя міміка, жестикуляція, артикуляція, як я заспівала, чи доречно я одягалась – йдіть *****. Я так відчуваю і вважаю все доречним! Навчіться співати, пройдіть тисячі вокальних конкурсів, шоу, побудуйте свою кар'єру власними коштами, які заробили своєю працею, пройдіть булінг, щоденний кібербулінг, подолайте всі перешкоді і відмови. Зробіть так, щоб вас запросили співати гімн України перед матчем "Динамо". Заспівайте краще, одягніться доречніше, жестикулюйте правильніше за мене, а потім пишіть коментарі".
Нагадаємо, 16 жовтня Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яку повернули з російського полону, заспівала на "Арені Львів". Дівчина, яка стала голосом "Азовсталі", виконала гімн України перед матчем Шахтар – Динамо. У коментарях Катерину Поліщук засипали компліментами не тільки за проникливий вокал, а й за непохитний дух, який підкорив усю країну.