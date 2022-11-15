Під час війни на футбольних матчах часто виступають українські зірки, виконують гімн України. На одну з ігор запросили Анну Трінчер.

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Анну Трінчер розкритикували за виконання гімну

Після виступу на стадіоні на Анну полилася хвиля хейту. Дівчину розкритикували за манеру виконання, одяг.

"Чесно, мені не сподобалося ваше виконання гімну. Гімн – це символ державності. Так само як тризуб і прапор. Це щось величне та святе. А ви виконали його в своїй "попсовій" манері. І ваші рухи були зайвими. Бо під час виконання гімну всі ніби завмирають. А ви дуже перегравали".

"Заспівала так, ніби на репетиції. Гімн співають з гордо піднятою головою, а не крутитись і скавчати, як цуценя. Вибач, здорова критика".

"Таке собі. Треба поважати країну, в якій живеш, людей, які мають це почути, а тоді вже своїми "феканнями" посилати інших. Гімн – це те, як співає серце та душа кожного українця. Шкода, що ви свідомо наперед послали всіх. За вбрання взагалі варто змовчати".

"Жах, кожен співає гімн, як хоче. Це абсолютний жах. Таке відчуття, ніби вона ковтає слова, так не має бути. Наш гімн – це наша гордість. Його потрібно виконувати сильно, чітко, з характером. А ось це, вибачте, знущання".

Що відповіла артистка

Анна опублікувала допис з відео свого виступу. У ньому заявила, що не погоджується з критикою: "Для тих, кому не подобається моя міміка, жестикуляція, артикуляція, як я заспівала, чи доречно я одягалась – йдіть *****. Я так відчуваю і вважаю все доречним! Навчіться співати, пройдіть тисячі вокальних конкурсів, шоу, побудуйте свою кар'єру власними коштами, які заробили своєю працею, пройдіть булінг, щоденний кібербулінг, подолайте всі перешкоді і відмови. Зробіть так, щоб вас запросили співати гімн України перед матчем "Динамо". Заспівайте краще, одягніться доречніше, жестикулюйте правильніше за мене, а потім пишіть коментарі".

Нагадаємо, 16 жовтня Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яку повернули з російського полону, заспівала на "Арені Львів". Дівчина, яка стала голосом "Азовсталі", виконала гімн України перед матчем Шахтар – Динамо. У коментарях Катерину Поліщук засипали компліментами не тільки за проникливий вокал, а й за непохитний дух, який підкорив усю країну.