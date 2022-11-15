Во время войны на футбольных матчах часто выступают украинские звезды, исполняют гимн Украины. На одну из игр пригласили Анну Тринчер.
Смотрите также Анна Тринчер заинтриговала новостью о беременности: "У нас будет мальчик"
Анну Тринчер раскритиковали за исполнение гимна
После выступления на стадионе на Анну полилась волна хейта. Девушку раскритиковали за манеру исполнения, одежду.
- "Честно, мне не понравилось ваше исполнение гимна. Гимн – это символ государственности. Так же как трезубец и флаг. Это что-то величественное и святое. А вы выполнили его в своей "попсовой" манере. И ваши движения были лишними. Потому что во время исполнения гимна все словно замирают. А вы очень переигрывали".
- "Запела так, будто на репетиции. Гимн поют с гордо поднятой головой, а не крутиться и скавчать, как щенка. Извини, здоровая критика".
- "Такое. Надо уважать страну, в которой живешь, людей, которые должны это услышать, а тогда уже своими "феканиями" посылать других. Гимн – это то, как поет сердце и душа каждого украинца. Жаль, что вы сознательно заранее послали всех . За наряды вообще стоит смолчать".
- "Ужас, каждый поет гимн, как хочет. Это абсолютный ужас. Такое ощущение, будто она проглатывает слова, так не должно быть. Наш гимн – это наша гордость. Его нужно исполнять сильно, четко, с характером. А вот это, извините, издевательство".
Что ответила артистка
Анна опубликовала пост из видео своего выступления. В нем заявила, что не соглашается с критикой: "Для тех, кому не нравится моя мимика, жестикуляция, артикуляция, как я спела, уместно ли я одевалась – идите *****. Я так чувствую и считаю все уместным! Научитесь петь, пройдите тысячи вокальных конкурсов, шоу, постройте свою карьеру собственными средствами, заработавшими своим трудом, пройдите буллинг, ежедневный кибербуллинг, преодолейте все препятствия и отказы.Сделайте так, чтобы вас пригласили петь гимн Украины перед матчем "Динамо". Спойте лутше, оденьтесь уместнее, жестикулируйте правильнее меня, а затем пишите комментарии".
Напомним, 16 октября Екатерина Полищук с позывным "Птичка", которую вернули из российского плена, спела на "Арене Львов". Девушка, ставшая голосом "Азовстали", исполнила гимн Украины перед матчем Шахтер – Динамо. В комментариях Екатерину Полищук засыпали комплиментами не только за проникновенный вокал, но и за непреклонный дух, покоривший всю страну.