Анна Трінчер виходить заміж за скандального блогера Волошина: захопливе відео

Українська співачка Анна Трінчер зізналась, що одружиться з хлопцем Олександром Волошином, який освідчився їй наприкінці жовтня. Кілька тижнів тому він влаштував їй байкшоу та вручив обручку від елітного бренду Cartier.

Радісною звісткою 20-річна Трінчер поділилась лише зараз. Все сталось 22 жовтня, а до важливого дня Волошин почав готуватись за три тижні. Для цього запросив відеографа, аби зняти з пропозиції одруження красивий мініфільм, а також 40 байкерів та усіх близьких друзів.

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Анни Трінчер досить негативно відреагували на таку подію: мама образилась, що її не попередили про це, а бабуся з тіткою вважають, що їй ще зарано одружуватись. Попри це, Анна почувається вкрай щасливою і вже взимку розпочне готуватись до весілля.



Анна Трінчер одружується з Олександром Волошином / Фото "КП в Україні"

Свято 24-річний Олександр та Анна Трінчер планують влаштувати влітку 2022 року. Вони не хочуть традиційного "англійського" весілля, а щось "кринжове".

От реперську, хочеться якогось гротеску, так. Що б це не було у найкращих традиціях англійської родини. А щоб це було так кринжово. Хочеться навіть замість букета кидати щось інше. Гирю,

– поділилася пара.

Наразі молода пара ще зовсім не планує дітей. Зараз вони обоє зосереджені на блогерській кар'єрі. "Я взагалі поки що чайлдфрі, у мене така позиція. Я не уявляю, що має статися в моєму житті, щоб я повністю акцентувала себе на іншій людині. Є ж сурогатне материнство", – поділилась Анна.

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