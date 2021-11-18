Анна Трінчер виходить заміж за скандального блогера Волошина: захопливе відео
Джерело:ТСН
Українська співачка Анна Трінчер зізналась, що одружиться з хлопцем Олександром Волошином, який освідчився їй наприкінці жовтня. Кілька тижнів тому він влаштував їй байкшоу та вручив обручку від елітного бренду Cartier.
Радісною звісткою 20-річна Трінчер поділилась лише зараз. Все сталось 22 жовтня, а до важливого дня Волошин почав готуватись за три тижні. Для цього запросив відеографа, аби зняти з пропозиції одруження красивий мініфільм, а також 40 байкерів та усіх близьких друзів.
Цікаво Зірки фільму "Людина-павук" Том Голланд і Зендея поділились почуттями один про одного
Анні Трінчер освідчились: дивіться відео онлайн
Анни Трінчер досить негативно відреагували на таку подію: мама образилась, що її не попередили про це, а бабуся з тіткою вважають, що їй ще зарано одружуватись. Попри це, Анна почувається вкрай щасливою і вже взимку розпочне готуватись до весілля.
Анна Трінчер одружується з Олександром Волошином / Фото "КП в Україні"
Свято 24-річний Олександр та Анна Трінчер планують влаштувати влітку 2022 року. Вони не хочуть традиційного "англійського" весілля, а щось "кринжове".
От реперську, хочеться якогось гротеску, так. Що б це не було у найкращих традиціях англійської родини. А щоб це було так кринжово. Хочеться навіть замість букета кидати щось інше. Гирю,
– поділилася пара.
Наразі молода пара ще зовсім не планує дітей. Зараз вони обоє зосереджені на блогерській кар'єрі. "Я взагалі поки що чайлдфрі, у мене така позиція. Я не уявляю, що має статися в моєму житті, щоб я повністю акцентувала себе на іншій людині. Є ж сурогатне материнство", – поділилась Анна.
Цікаво Хто такий Олександр Волошин: біографія скандального українського блогера
Що відомо про стосунки пари
- Олександр та Анна є інстаграм- і тікток-блогерами, тому часто знімають своє життя в стилі реаліті-шоу. Вона неодноразово "розставались" на камеру та навіть встрягали у скандали.
- Один з таких пов'язаний із Волошином, коли у червні 2021 року він влаштував показовий розіграш з iPhone, а після завершення зйомок хотів відібрати у підлітка телефон назад. Згодом він покаявся за вчинок, а потім заявив, що все було підлаштовано заради хайпу в мережі.
- Через кілька місяців він також опублікував відео, де столичні патрульні його жорстко затримали після того, як він порушив правила дорожнього руху. На кадрах оприлюдненого відео можна побачити, що Волошин не хотів пояснювати поліції, чому він поїхав по смузі громадського транспорту.