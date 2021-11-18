Першим про роман вирішив розповісти Том Голланд в інтерв'ю GQ. Хлопець завжди намагався приховувати особисте життя поза увагою камер.
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"Одним із недоліків нашої професії є той факт, що конфіденційність більше не під нашим контролем, і момент, який відбувається між двома людьми, які дуже люблять один одного, тепер ділиться з цілим світом", – зазначив Том Голланд.
Проте особисте життя з журналістами він не став обговорювати: "Я надто поважаю її, щоб говорити... Це не моя історія. Це наша історія. І ми говоритимемо про це, коли будемо готові говорити про це разом", – прокоментував актор стосунки із Зендеєю.
25-річна Зендея теж не залишилась осторонь коментарів.
"Це було досить дивно і заплутано. Я думаю, що любити когось – це сакральне та особисте, і ми хотіли б насолоджуватися цим лише удвох", – заявила дівчина.
Том Голланд і Зендея на зйомках "Людини-павука" / Фото з інстаграму актора
Що відомо про особисте життя Тома та Зендеї
- Пара познайомилась під час зйомок фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році. Згодом вони повернулись до роботи у фільмі 2019 року "Людина-павук: Далеко від дому".
- Вже 17 грудня 2021 року вийде третя стрічка за їхньою участю під назвою "Людина-павук: Додому шляху немає". Під час знімань пара публікувала спільні милі фотографії за лаштунками.
- Впродовж останніх місяців пару підозрювали у романі, і в липні 2021-го папараці побачили їх на побаченні в одному з ресторанів у Беверлі-Гіллз. Потім їх застали за поцілунком в автомобілі.
- Згодом у серпні зіркову пару застали на весіллі свого друга, де вільно обіймалися та трималися за руки.